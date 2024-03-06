林卓廷稱7．21當晚調停不果　指白衣人「無所顧忌」　斥「極其荒謬」 (18:01)

林卓廷供稱，起初他警告過白衣人不要動手但不果，其後又以鏡頭拍攝期望收阻嚇之效，惟白衣人「無所顧忌」、「耀武揚威」，他們沒戴口罩並在閉路電視覆蓋的元朗站內打人，令林覺得無力和荒謬。林語畢休庭，他以紙巾拭淚。

根據片段，案發時林卓廷身處付費區內，欄杆外有多名白衣人，林確認當時稱「好離譜」，叫他們「唔好郁手」，林作供解釋「一郁手擔心一發不可收拾」，他亦讓非白衣人知悉其立場。林曾經被欄外的人投擲水樽擊中腹部，隨即問「邊個掟㗎？」

法官陳廣池追問林，為何不叫負責直播者拍攝他受襲？林表示沒有心神指示如何直播，又說他感到很慌亂，覺得局面「好大鑊」。另外，林拒絕接過別人遞上的頭盔，因為不欲予人覺得他「有備而來」。當閘內有市民欲走近白衣人，林拉着市民以免對方受傷，林又舉手示意白衣人停止施襲。審訊明（7日）續。