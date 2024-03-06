沙田惜食堂地盤工疑猝死　外孫剛出世　女兒哭訴難以接受 (17:27)

兩姊弟表示噩耗傳來，已由深圳趕赴香港。死者兒子植生向傳媒提到，爸爸生前在地盤負責紮鐵，身體沒有大礙，且「煙都好少食」。兩人剛由內地趕至，不清楚意外發生經過，故希望公司主動聯絡並提供協助。植生傷心指，事發前幾天曾與爸爸通電話，「（爸爸）啱啱買咗兩件新衫，話返工著，點知衫都未著，人就走咗」，現階段希望先處理好他的身後事。

女兒植小姐透露，一家在內地生活，在港沒有親戚，「都唔知可以搵邊個幫到我們」。受訪時她指難接受爸爸突然離世，又指孫子剛出世，落淚指：「老豆𠵱家走咗，是突然間...」。據悉，事主受僱於涉事公司約兩年，該公司在青衣和沙田均有地盤，故他不時「兩邊走」。植小姐又指爸爸在港工作，有假期便返內地，惟自從加入此公司工作後比較吃力，感覺到他「瘦咗、黑咗」。

昨早8時許，沙田多石街一個地盤有中年男子突然暈倒昏迷，事主由救護車送往威爾斯親王醫院，其後證實不治，據悉身上沒有表面傷痕。惜食堂回覆指，昨早一名54歲植姓二判紮鐵男工人在沙田多石街惜食堂食品製作中心地盤工作期間，休息時不適暈倒。其他工友發現後馬上召喚救護車，將其送院搶救，可惜最後不治。惜食堂對有工人不幸離世深表哀悼，並將繼續了解及跟進，盡力提供一切可行協助。