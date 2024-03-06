23條立法｜政府指9個「反華」組織交意見　梁子穎批旨在「鑽空子」　謝偉俊稱應關注合理反對意見 (17:07)

政府到立法會保安事務委員會、司法及法律事務委員會和研究與《基本法》第23條立法相關的事宜小組委員會的聯席會議，交代23條諮詢結果詳情。政府交代提交反對意見並視為「境外反華組織」的名單。工聯會議員梁子穎質疑，相關反對意見旨在為「犯罪者佢地睇下點樣喺入面鑽空子」，另一議員謝偉俊則認為，應關注合理的反對聲音。
律政司長林定國及保安局長鄧炳強出席會議後，被問及草案是否下周三首讀並爭取在4月中通過，二人未有回應。
政府交代提交反對意見者包括：
- 香港監察（Hong Kong Watch）
- 國際特赦組織（Amnesty International）
- 前線衛士（Front Line Defenders）
- 香港法治監察（The HK Rule of Law Monitor）
- 瑞慈人權合作中心（The Rights Practice）
- 香港人權資訊中心（Hong Kong Centre for Human Rights）
- 香港公民代表會議（Assembly of Citizen’s Representatives, Hong Kong）
- 香港自由委員會基金會（The Committee for Freedom in Hong Kong Foundation）
- 香港民主委員會（Hong Kong Democracy Council）
- 許智峯
- 張崑陽
- 劉祖廸
- 一名「正因被控危害國家安全的罪行而等候審訊的人」
工聯會議員梁子穎指，最為關注政府收到的97份反對意見，認為屬「犯罪者佢地睇下點樣喺入面鑽空子」，以逃避刑責，關注當中有否重要參考價值，令政府找出立法過程「睇漏眼」之處。議員謝偉俊就稱，不同意將反對意見視為「犯罪份子鑽空子」，認為若當中有合理之處，政府亦應關注。
謝又關注諮詢期後若再有意見，政府會否接納，以及有否留意諮詢期內無正式遞交的意見，例如前律政司長梁愛詩受訪，以及立法會前主席曾鈺成在報章撰文提出的意見，又問及政府會否再修訂立法建議，抑或「大局已定」。
律政司長林定國就指，有一類反對意見只提反對立法，「唔係畀咩意見…剩係反對立法…你話連立法都錯嘅，或者你根本唔係討論，剩係話會影響人權自由，其實都無咩參考價值，同埋個動機都好明顯，我地係唔會理佢」，但指諮詢期間留意到社會對個別議題有不同意見，例如有關公眾利益作為抗辯理由，稱會集思廣益，找出最符香港利益及國家安全的方案，政府現正積極草擬條例草案，向立法會提交草案後亦會有討論過程，屆時公眾亦會知道內容，當局會保持開放態度。
保安局長鄧炳強就指部分反對意見如同「賊仔唔想人鎖好門窗」，亦涉誤導內容，「講到無自由，講句嘢都唔得」，抹黑23條立法。
至於立法建議提出「間諜活動」罪。立法會議員鄧飛關注，若市民被商業機構或非牟利團體誘騙，以為自己只是從事商業間諜，沒有意圖危害國家安全，政府會如何處理。律政司長林定國指，現行法律下協助他人犯罪也屬違法，至於否定罪則要視乎他們的心態，而非「唔覺意幫人做咗就係會犯法」，他又指一般大眾協助他人做事前，都會先確保自己不觸犯法例。
「間諜活動」罪亦涵蓋參加或支援境外情報組織，或接受境外情報組織的利益等。經民聯林健鋒舉例，若有人懷疑對方是情報組織人士，但仍收受利益，建議政府擴大罪行規管範圍。保安局長鄧炳強認為，當事人已有合理懷疑對方是情報機構，因此立法時會考慮採納提議。