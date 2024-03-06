23條立法｜政府指9個「反華」組織交意見　梁子穎批旨在「鑽空子」　謝偉俊稱應關注合理反對意見 (17:07)

律政司長林定國及保安局長鄧炳強出席會議後，被問及草案是否下周三首讀並爭取在4月中通過，二人未有回應。

政府交代提交反對意見者包括：

香港監察（Hong Kong Watch）

國際特赦組織（Amnesty International）

前線衛士（Front Line Defenders）

香港法治監察（The HK Rule of Law Monitor）

瑞慈人權合作中心（The Rights Practice）

香港人權資訊中心（Hong Kong Centre for Human Rights）

香港公民代表會議（Assembly of Citizen’s Representatives, Hong Kong）

香港自由委員會基金會（The Committee for Freedom in Hong Kong Foundation）

香港民主委員會（Hong Kong Democracy Council）

許智峯

張崑陽

劉祖廸

一名「正因被控危害國家安全的罪行而等候審訊的人」

工聯會議員梁子穎指，最為關注政府收到的97份反對意見，認為屬「犯罪者佢地睇下點樣喺入面鑽空子」，以逃避刑責，關注當中有否重要參考價值，令政府找出立法過程「睇漏眼」之處。議員謝偉俊就稱，不同意將反對意見視為「犯罪份子鑽空子」，認為若當中有合理之處，政府亦應關注。

謝又關注諮詢期後若再有意見，政府會否接納，以及有否留意諮詢期內無正式遞交的意見，例如前律政司長梁愛詩受訪，以及立法會前主席曾鈺成在報章撰文提出的意見，又問及政府會否再修訂立法建議，抑或「大局已定」。

律政司長林定國就指，有一類反對意見只提反對立法，「唔係畀咩意見…剩係反對立法…你話連立法都錯嘅，或者你根本唔係討論，剩係話會影響人權自由，其實都無咩參考價值，同埋個動機都好明顯，我地係唔會理佢」，但指諮詢期間留意到社會對個別議題有不同意見，例如有關公眾利益作為抗辯理由，稱會集思廣益，找出最符香港利益及國家安全的方案，政府現正積極草擬條例草案，向立法會提交草案後亦會有討論過程，屆時公眾亦會知道內容，當局會保持開放態度。

保安局長鄧炳強就指部分反對意見如同「賊仔唔想人鎖好門窗」，亦涉誤導內容，「講到無自由，講句嘢都唔得」，抹黑23條立法。

至於立法建議提出「間諜活動」罪。立法會議員鄧飛關注，若市民被商業機構或非牟利團體誘騙，以為自己只是從事商業間諜，沒有意圖危害國家安全，政府會如何處理。律政司長林定國指，現行法律下協助他人犯罪也屬違法，至於否定罪則要視乎他們的心態，而非「唔覺意幫人做咗就係會犯法」，他又指一般大眾協助他人做事前，都會先確保自己不觸犯法例。

「間諜活動」罪亦涵蓋參加或支援境外情報組織，或接受境外情報組織的利益等。經民聯林健鋒舉例，若有人懷疑對方是情報組織人士，但仍收受利益，建議政府擴大罪行規管範圍。保安局長鄧炳強認為，當事人已有合理懷疑對方是情報機構，因此立法時會考慮採納提議。