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涉越權索閉路電視錄像　兩名反黑警罪成各囚7個月 (16:09)

油尖警區反黑組警署警長及警員涉嫌越權，訛稱駐守秀茂坪區，以索取三合會前坐館受襲的閉路電視錄像。涉事警署警長及警員經審訊裁定在公職中行為失當罪成，今（6日）於觀塘裁判法院各判囚7個月。裁判官斥被告違反維護法紀的職責，嚴重打擊警隊公信力，須判阻嚇性刑罰。裁判官提到，被告索取的片段受到黑社會幫派關注，一旦幫派成員取得片段，或引發罪案發生，危害本港治安。

被告為警署警長沈志明（41歲）及警員楊卓麟（35歲）。辯方求情指，本案不涉及警員收受利益，比同類型案件輕微。辯方提到，楊卓麟以一級榮譽修畢犯罪心理學課程，對警務工作充滿熱誠，因本案無法任職警員或投身紀律部隊，「初級公務員可能仲有機會」，冀法庭寬大處理。

署理主任裁判官劉綺雲表示，兩名被告越權索取片段調查一宗傷人案，涉事傷者為三合會前坐館；除了警方關注，黑社會幫派亦可能留意事件。劉官指，如有幫派成員從片段知悉傷者受襲的經過，或會刻意製造事端，引致罪案發生和危害社會治安。

劉官強調，兩名被告案發時駐守反黑組，和黑社會人物素有接觸，兩人必然出於個人原因，不當使用閉路電視片段，從中獲取個人利益。即使無證據顯示兩人曾收受利益，或向第三者披露片段，劉官認為不減案情嚴重性，「充其量反映警隊行動迅速」，兩人犯案翌日就被揭發。

劉官稱即時監禁是唯一恰當選項，兩人伙同犯案，故刑責相同，各以8個月監禁為量刑起點。劉官考慮兩人積極進修和曾獲警隊嘉許，減刑至7個月監禁。

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