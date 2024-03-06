公屋平均輪候時間增至5.8年　房委會料因去年第四季公屋建屋量較低 (15:14)

房委會指，由於「精進建築有限公司」於2022年9月涉及一宗致命工業意外，以致相關公屋工程項目需要全面停止地盤天秤的運作進行檢測，引致有關工程出現延誤。當中，涉819伙、位於擴展市區的麗瑤邨，其入伙日期由原來預計的2023年第三季延至第四季，相關延誤進一步增長獲安置一般申請者的輪候時間，進而推高整體公屋平均輪候時間。

另一方面，按原本預計完工日期，涉6776伙、位於新界的富蝶邨本應可在2023年第四季入伙。然而，受工程延誤所影響，富蝶邨在2024年第一季才開始第一批的入伙。有關延誤令這些新界區申請者相對較短的輪候時間未能反映在今季的平均輪候時間中。

不過，房委會指公屋平均輪候時間六年封頂目標不變，有信心公屋綜合輪候時間在2026/27年度回落到4.5年，隨着2024/25年度在屯門、東涌及新界北，以及在2025/26年度在觀塘、古洞北、粉嶺北及上水等地區均有不少新公屋供應，加上3萬個簡約公屋單位於明年初開始陸續落成，整體公營房屋供應會持續顯著增加。