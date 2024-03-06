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7．21案林卓廷出庭自辯　當時料留西鐵站較安全　「無人咁大膽走去地鐵站公然打人」 (14:14)

2019年7．21元朗站白衣人襲擊事件，立法會前議員林卓廷與另6名男子被控暴動案，今（6日）於區院續審。林卓廷繼續自辯指，當時消息指穿黑衫入元朗有遇襲風險，他根本不想入元朗，加上元朗區議員提醒林不要離開西鐵站，他認為這是最好決定，只打算留在站內了解。以林認知，西鐵站或地鐵站從未發生大型襲擊，故比較安全，「無人咁大膽走去地鐵站公然打人」，他形容涉案襲擊事件超出其想像，規模是「香港歷史上前所未見」。

辯方在庭上展示元朗站月台的閉路電視片段，被告林卓廷認出穿黑衫的自己當晚偕同民主黨冼卓嵐、莊榮輝步出車廂。林供稱，有車上乘客同樣留意到網上消息指白衣人集結，氣氛有點緊張，月台上亦有人叫「下面打人」，要求幫忙。

片段可見，林與冼、莊搭扶手電梯落下一層。林憶述，站內擺放雜色衣服，有人呼籲不要穿黑衫，否則會被白衣人打。辯方問林為何沒更衣？林稱「因為我太易認」，庭上多人發笑。林解釋「換唔換衫啲人都認得我」，換衫「無私顯見私」。

到達付費區，冼為林卓廷進行facebook直播，地上有血跡，林當時稱已聯絡元朗警區，促請盡快打擊附近的黑社會，市民告知林有人手持刀仔、木刀等武器，林覺得危險並擔心，遂叫眾人不要出站，指外面仍有黑社會，而警方不能不驅散，「唔係打大交㗎」，即黑社會打人。

然後一名男子稱，時任立法會議員何君堯與白衣人在公園拍照，問林「你過唔過去呀？」林回覆過去的話就準備打架。林認為該男子自覺「好勇」及挑戰他，而林只勸對方冷靜。法官陳廣池聞言問，為何林不跟男子說「你咁勇，你自己去」，林表示「咁咪多條罪，煽惑佢喎我驚」。

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