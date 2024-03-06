明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

23條立法｜諮詢期接「其他意見」有倡FB撤出香港　林定國：絕無意圖禁制任何社交媒體 (14:34)

特區政府向立法會提交《基本法》23條立法的諮詢結果詳情及回應當中意見，載列不少諮詢期間收到的「其他意見」，並非直接涉及立法建議內容，例如有人建議「將Facebook、YouTube等網站撤出香港市場」，並有國際媒體引述，包括《彭博》。律政司長林定國強調，絕無任何意圖禁制任何社交媒體，質疑將港府有意禁制社交媒體的說法「聽落都唔合理」，並且「極有理由懷疑」屬「唯恐天下不亂者」散播危言聳聽的言論。

政府到立法會相關委員會交代諮詢結果，新民黨立法會議員容海恩指有媒體大肆宣傳諮詢結果中「其他意見」的社交媒體處理方式，認為相關報道手法「有少少煽動」。新民黨主席葉劉淑儀就稱《彭博》報道後，她收到很多恐慌回應，認為若消息屬實將影響商界和優才來港發展。葉劉又批評《彭博》將市民建議說成政府意見屬「引起恐慌，非常誤導，破壞政府立法工作」，認為當局要譴責，並與《彭博》等媒體理論。

律政司長林定國表示，當局絕對無意禁制任何社交媒體，法例旨在針對利用社交媒體散播危害國家安全言論的人，而非針對平台本身。他指香港是資訊和言論自由社會，作為國際中心、金融貿易等皆依賴資訊自由流通，這些優勢在維護國家安全大前提下仍然會鞏固及維護。他相信相關說法是「唯恐天下不亂的人散播危言聳聽的言論以阻礙立法」，認為「聽落都唔合理」。

政府在交代諮詢結果的文件中，將涉及各項立法建議的意見分類，其中部分意見與之無關，歸類為「其他意見」。當中部分意見包括建議「進入香港暫居或永久居民，一定要宣誓愛國愛港，支持香港特區政府國安法23條」、「將Facebook、YouTube等網站撤出香港市場」，亦有人批評Telegram、signal及部分加密通訊軟件成爲犯罪分子罪惡溫床，「具有統領行動，發布煽動消息等性質」， 23條立法時應一併禁止相關通訊軟件在香港使用。

另有其他意見提及，公屋住戶應宣誓支持政府，只要一戶之內「一人犯23條，便需收公屋」，亦有人提出禁止已移居者收取褔利，「例如有頑疾時才回港找公立醫院醫治。」

相關字詞﹕編輯推介 23條立法

上 / 下一篇新聞