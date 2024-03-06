23條立法｜諮詢期接「其他意見」有倡FB撤出香港　林定國：絕無意圖禁制任何社交媒體 (14:34)

政府到立法會相關委員會交代諮詢結果，新民黨立法會議員容海恩指有媒體大肆宣傳諮詢結果中「其他意見」的社交媒體處理方式，認為相關報道手法「有少少煽動」。新民黨主席葉劉淑儀就稱《彭博》報道後，她收到很多恐慌回應，認為若消息屬實將影響商界和優才來港發展。葉劉又批評《彭博》將市民建議說成政府意見屬「引起恐慌，非常誤導，破壞政府立法工作」，認為當局要譴責，並與《彭博》等媒體理論。

律政司長林定國表示，當局絕對無意禁制任何社交媒體，法例旨在針對利用社交媒體散播危害國家安全言論的人，而非針對平台本身。他指香港是資訊和言論自由社會，作為國際中心、金融貿易等皆依賴資訊自由流通，這些優勢在維護國家安全大前提下仍然會鞏固及維護。他相信相關說法是「唯恐天下不亂的人散播危言聳聽的言論以阻礙立法」，認為「聽落都唔合理」。

政府在交代諮詢結果的文件中，將涉及各項立法建議的意見分類，其中部分意見與之無關，歸類為「其他意見」。當中部分意見包括建議「進入香港暫居或永久居民，一定要宣誓愛國愛港，支持香港特區政府國安法23條」、「將Facebook、YouTube等網站撤出香港市場」，亦有人批評Telegram、signal及部分加密通訊軟件成爲犯罪分子罪惡溫床，「具有統領行動，發布煽動消息等性質」， 23條立法時應一併禁止相關通訊軟件在香港使用。

另有其他意見提及，公屋住戶應宣誓支持政府，只要一戶之內「一人犯23條，便需收公屋」，亦有人提出禁止已移居者收取褔利，「例如有頑疾時才回港找公立醫院醫治。」