【持續更新】黎智英案｜楊清奇指黎曾轉交批評中共文章　稱必定刊登因「係老闆轉過嚟」 (11:01)

《明報》文字直播審訊情况。

【10:40】控方展示一封寫於2020年3月20日的信件，發信人自稱「小华」，收信人則寫「智英叔」。信中批評中共做事肆無忌憚，並附上一篇題為〈簡評習近平執政政策的風格〉的文章，冀向評論版投稿。此外信上有一告示貼，寫上「李平，我沒看過他的文章，請過目是否有用。」

楊清奇指，當時黎智英將信及文章一併轉交給他，「因為係老闆轉過嚟，雖然佢話自己冇睇過，但轉交過嚟嘅文章，如果冇問題我一定出」，及後該文章經校對後發表在評論版上。

同樣例子亦包括一封寫於2020年8月15日的信件，收信人是黎智英，信中寫「貴報已不只是一份報紙，而且是追求民主自由、反抗強權的象徵。所有本人和很多港人一樣，成為貴報之『忽然讀者』」。信上有一告示貼，寫上「李平兄 讀者有關評論版意（見），值得參考。」

楊清奇表示，他從黎智英收到該信後，猶豫信中讀者的意見是針對評論版或是副刊，因信中提到副刊作者的名稱。不過，楊清奇將該信刊登於評論版，亦沒有通知黎智英已刊登，因為「佢睇報紙睇得好實，如果有登，佢自己會睇到，唔需要我再報告佢。」

【10:01】開庭。時任《蘋果》主筆楊清奇（筆名李平）繼續作供，指2021年6月17日張劍虹等高層被捕，同日林文宗在名為「國安法應變委員會」的Signal群組內，將4名成員移除，僅留下楊清奇、林文宗、馮偉光（筆名盧峯）及中國組主管蔣美紅。由於該群組有自動刪除信息設定，故6月17日的信息已經消失。

明報記者 楊志權、湯璧瑜