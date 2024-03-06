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【持續更新】黎智英案｜楊清奇指會直接刊登批評中共文章　因為「係老闆轉過嚟」 (13:31)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司涉串謀勾結外國勢力案。控方傳召第三名從犯證人、時任《蘋果》主筆楊清奇（筆名李平）作供。

《明報》文字直播審訊情况。

【12:57】休庭。

【12:38】控方指出《蘋果》在2019年至2021年有4位已知的社論寫手，包括「盧峯」馮偉光、「古立」楊懷康、「方圓」顏純鈎及楊清奇本人。楊指盧峯是4人當中最早開始在《蘋果》寫社論，他任職副主筆時亦間中會寫稿，最後由黎智英決定社論人選。林本利亦為作者之一，由張劍虹找來，林撰寫的題材涉及政治、經濟和社會。

控方展示張發送給楊的信息：

「主筆，有論壇作者指有時壓稿，我明白或許有時稿擠，但盧峯每週已經寫兩篇社論，或許就不用寫論壇。謝謝」

楊回覆：「收到，我會同作者多溝通」

楊庭上解釋，當時張接獲某人投訴，指投稿最終沒有刊登在《蘋果》，提出停掉盧峯的專欄，但他對決定「唔係咁同意」，故只表示會與作者溝通。楊其後照樣在論壇版刊登盧的稿件，張劍虹為此召他到辦公室，「當住同事面鬧我」，「覺得我唔聽話啦」，並把顏純鈎的來稿改為刊登在副刊。當時楊才得知投訴人是顏純鈎，因他沒有答應顏在專欄開固定欄目。楊補充，張劍虹對顏的投訴十分緊張，估計是因為黎十分欣賞顏。

【12:13】開庭。楊清奇續供稱，他作為評論版主管，甚少出席「鋤報會」，因為評論版涉及作者個人意見，內容較少機會被員工批評。他指需出席每周一次的「策劃會」，因需在會上匯報每周六的評論版專題，「間唔中高層會畀指示或建議。」楊清奇又指，他從未見過黎智英出席「策劃會」，但如果黎智英或高層向他作出指示，他會跟進相關指示。

【11:30】休庭。

【11:10】控方展示2019年8月1日，張劍虹向楊清奇傳信息指「台蘋講壇也找到一些逆權運動的不錯文章，我們也可以採用」、「非常時期，有好多文章多點版位也是需要。請文宗加人給你便可。」

楊清奇在庭上表示，「逆權運動」文章是指2019年間的反修例運動，台蘋以「逆權運動」形容，報道角度是支持香港市民抗爭及呼籲國際社會關注。早在張劍虹聯絡他之前，香港《蘋果》已開始使用台灣《蘋果》的文章。

控方問以上信息中張劍虹的角色為何，楊清奇回應指「評論版係《蘋果》最細嘅部門」，只有他與另一名同事工作，即使「一天一版」的工作量已令兩人感到十分吃力，故當張劍虹表示想增加評論版版面，一定要增加人手。楊清奇續指「不過好遺憾啦，張劍虹冇睇過篇文就話有好文章，就要出囉。」至於人手安排則「乜都冇做過嘅後來，一樣係兩個人，一日一個版。」

【10:40】控方展示一封寫於2020年3月20日的信件，發信人自稱「小华」，收信人則寫「智英叔」。信中批評中共做事肆無忌憚，並附上一篇題為〈簡評習近平執政政策的風格〉的文章，冀向評論版投稿。此外信上有一告示貼，寫上「李平，我沒看過他的文章，請過目是否有用。」

楊清奇指，當時黎智英將信及文章一併轉交給他，「因為係老闆轉過嚟，雖然佢話自己冇睇過，但轉交過嚟嘅文章，如果冇問題我一定出」，及後該文章經校對後發表在評論版上。

同樣例子亦包括一封寫於2020年8月15日的信件，收信人是黎智英，信中寫「貴報已不只是一份報紙，而且是追求民主自由、反抗強權的象徵。所有本人和很多港人一樣，成為貴報之『忽然讀者』」。信上有一告示貼，寫上「李平兄 讀者有關評論版意（見），值得參考。」

楊清奇表示，他從黎智英收到該信後，猶豫信中讀者的意見是針對評論版或是副刊，因信中提到副刊作者的名稱。不過，楊清奇將該信刊登於評論版，亦沒有通知黎智英已刊登，因為「佢睇報紙睇得好實，如果有登，佢自己會睇到，唔需要我再報告佢。」

【10:01】開庭。時任《蘋果》主筆楊清奇（筆名李平）繼續作供，指2021年6月17日張劍虹等高層被捕，同日林文宗在名為「國安法應變委員會」的Signal群組內，將4名成員移除，僅留下楊清奇、林文宗、馮偉光（筆名盧峯）及中國組主管蔣美紅。由於該群組有自動刪除信息設定，故6月17日的信息已經消失。

明報記者 楊志權、湯璧瑜

相關字詞﹕編輯推介 黎智英案 法庭 港區國安法 蘋果日報

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