兩會｜丁薛祥出席港澳政協聯組會議　據悉提盡快立23條　批外間多針對抹黑 (13:10)

據悉會上丁薛祥的發言涉及4點，包括有信心和決心保持及全面準確落實一國兩制、高度自治；保持香港獨特優勢和地位，以貢獻國家高水平對外開放；維護國家安全是發展的基本條件，支持《基本法》23條立法；倡政協支持特區政府及特首依法施政，發展經濟，改善民生，推動融入國家發展大局。

據了解，丁薛祥亦在會上提及，現時有很多針對香港和中國的指控、打壓、抹黑，對國家有一定風險，但強調中國勢頭一定是向好，提醒委員保持做應做的事，不要被指控抹黑影響發展，又強調對內地和香港經濟有信心。

全國政協常委蘇長荣會後引述丁薛祥指，對方無為23條立法提出時間表，又指對方提及現時形勢嚴峻，包括有「軟對抗」、對付香港的攻擊，但沒有提具體例子，認為西方的打壓確實存在，屬於對香港的挑戰。另一名政協常委蔡冠深則表示，丁薛祥稱在一國兩制下，對香港前景充滿信心，稱23條立法越快越好，立法後可全力發展經濟。

會議由全國政協副主席梁振英主持，同為全國政協副主席的澳門前特首何厚鏵亦有與會，其他與會者包括中央港澳辦主任夏寶龍、中聯辦主任鄭雁雄等。

會議內容包括討論政府工作報告及審議政協工作報告，在公開採訪時段期間，來自本港的政協常委龔俊龍及澳門政協委員柯嵐有份發言。龔發言時提及本港及澳門在人才、市場上具優勢，可為國家對外開放服務，柯發言則提及深化愛國主義教育，指要要旗幟鮮明，同時潤物無聲，並以「三趟快車」為例，指澳門的牲口鮮活物資都由內地供給。丁薛祥隨即詢問何謂「三趟快車」，柯回應指「三趟快車」是上世紀內地由上海、鄭州、武漢將牲口鮮活物資運往香港的快車。

何謂「三趟快車」？

上世紀60年代，原國家對外貿易部和鐵道部開設編號751、753和755三趟列車，每天固定開出，分別從武漢/長沙、上海、鄭州出發，專門運送豬、牛、羊等鮮活商品到香港，故以「三趟快車」統稱，直至2010年。