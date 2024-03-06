創科局率團訪沙特 本地生物科技初創與當地簽合作備忘錄 (09:20)

創新科技及工業局昨率領創新科技業界代表團，到沙特阿拉伯利雅得出席LEAP 2024科技展，科技園公司行政總裁黃克強、數碼港行政總裁任景信、兩園區公司代表均有出席。其中科技園公司與當地科技研發機構阿卜杜勒阿齊茲國王科技城（KACST）簽署策略性合作備忘錄，為雙方初創公司提供支援。有本港生物科技初創企業就與當地與領先的基因組測序公司簽署了合作備忘錄，以CRISPR基因編輯技術開發治療技術。
創科局率領的代表團在周日至明日（3至7日）到訪中東主要創科基地，首站是在利雅德的LEAP 2024科技展，其後前往杜拜和阿布扎比。孫東在活動中與沙特阿拉伯工業及礦產資源大臣Bandar bin Ibrahim AlKhorayef和投資部副部長Saleh Ali AlKhabti會晤。
孫東昨在facebook發帖文，交代他在科技展發表主旨演講，指香港作為國際城市、一帶一路重要節點城市，具優厚潛力成為內地與世界其他地區，包括沙特阿拉伯及整個中東的「超級增值人」，作為海外企業進入大灣區、內地以至亞洲市場的最佳跳板。
科技園公司在昨在當地出席活動期間，與KACST簽署策略性合作備忘錄，為雙方的初創公司提供軟著陸機會，並承諾在技術、行業最佳實踐方案方面開展合作，亦會為兩地創科生態圈的初創公司提供支援。
為回應《沙特2030年願景》發展生物科技的目標，科技園公司在LEAP上舉辦題為「香港健康科技創新引領全球變革」的專題研討會；本港生物科技初創企業「正基基因科技」與沙特阿拉伯的領先基因組測序公司Anwa BioSciences簽署合作備忘錄，將合作利用CRISPR基因編輯技術治療基因相關疾病，首個項目為鐮狀紅血球貧血症。
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