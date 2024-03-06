創科局率團訪沙特 本地生物科技初創與當地簽合作備忘錄 (09:20)

創科局率領的代表團在周日至明日（3至7日）到訪中東主要創科基地，首站是在利雅德的LEAP 2024科技展，其後前往杜拜和阿布扎比。孫東在活動中與沙特阿拉伯工業及礦產資源大臣Bandar bin Ibrahim AlKhorayef和投資部副部長Saleh Ali AlKhabti會晤。

孫東昨在facebook發帖文，交代他在科技展發表主旨演講，指香港作為國際城市、一帶一路重要節點城市，具優厚潛力成為內地與世界其他地區，包括沙特阿拉伯及整個中東的「超級增值人」，作為海外企業進入大灣區、內地以至亞洲市場的最佳跳板。

科技園公司在昨在當地出席活動期間，與KACST簽署策略性合作備忘錄，為雙方的初創公司提供軟著陸機會，並承諾在技術、行業最佳實踐方案方面開展合作，亦會為兩地創科生態圈的初創公司提供支援。

為回應《沙特2030年願景》發展生物科技的目標，科技園公司在LEAP上舉辦題為「香港健康科技創新引領全球變革」的專題研討會；本港生物科技初創企業「正基基因科技」與沙特阿拉伯的領先基因組測序公司Anwa BioSciences簽署合作備忘錄，將合作利用CRISPR基因編輯技術治療基因相關疾病，首個項目為鐮狀紅血球貧血症。