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兩會｜政協、人代點評總理工作報告 指香港在推動大灣區發展有角色 (21:07)

十四屆全國人大第二次會議今天（5日）上午在北京開幕，國務院總理李強作政府工作報告，提出今年發展主要預期目標是國內生產總值（GDP）增長約5%。李強亦在工作報告提到，未來一年要「支持粵港澳大灣區等地更好發揮高質量發展」。

全國政協常委林建岳認為，香港可以發揮三大作用。在擴大高水平對外開放方面，中央在粵港澳大灣區實行更高水平的開放政策，通過實行自貿合作區的運作模式，盡可能小範圍設立粵港澳大灣區版「負面清單」，進一步消除粵港澳三地投資和貿易壁壘。在加大吸引外資力度方面，林指香港具有獨特優勢，能夠聯通國內國際兩個市場，可以在招商引資方面擔當重要角色，為內地企業境外融資及「走出去」，推動更多內地企業來港上市、發債，聯通國內國際市場。材建岳又認為，香港可參與共建高質量「一帶一路」工作，如促進「一帶一路」沿線國家的綠色發展，及推動物流、航運及空運業界的國際交流和合作等。

 

另一政協常委唐英年就認為，總理工作報告，每一次都有關心香港的字眼，提出一國兩制堅定不移，支持香港發展經濟、改善民生，而香港可發揮自身優勢的特點推動經濟，指這些都是中央政府不斷地強調的。 

全國政協陳清霞就指，很欣喜的看到總理報告裡明確指明，「支持香港積極參與粵港澳大灣區建設、融入國家發展大局、保持長期繁榮穩定」。她指這不僅是對香港的肯定，更是對其未來發展的指引。她為香港在國家發展大局中，特別是粵港澳大灣區的建設，可以加快轉型成為「增值型超級聯繫人」，在價值上能夠加快引進國際化科技人才和科技創新型企業聚集，從而加速大灣區內地產業融合發展。她又指，在產業體系現代化、高水平科技發展、高質量共建「一帶一路」等政府重點工作中，香港也可以扮演更加重要的角色和作用。

全國人大代表陳曉峰認為，總理報告提及2024年發展有很多亮點，認為商界及國際社會都會樂見2024年中國擴大高水平對外開放，促進互利共贏，加強吸引外資力度，穩健外貿，加強內需以抗衡外需下滑。 

全國人大代表吳秋北就指，工作報告提到，將繼續全面準確、堅定不移貫徹一國兩制基本國策，落實愛國者治港原則，支持香港、澳門發展經濟、改善民生，發揮自身優勢和特點，積極參與粵港澳大灣區建設，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。吳指這為香港未來發展安定信心、指明方向。

全國人大代表冼漢迪指，總理報告中表明支持粵港澳地區更好地發揮高質量發展動力源作用，支持香港發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局，保持長期繁榮穩定。看到國家對香港的重視和支持，深感香港的未來充滿無限可能。

全國人大代表梁美芬，指總理的工作報告令她感到驕傲。她指報告中國家提到數字經濟、環境生態各方面，她認為這是一個大國的風度與志向，指中國可以扮演穩定國際的力量，希望盡量為國際緊張關係尋求和平的方向。她又指工作報告亦提到港澳與一國兩制，雖然不算長，但是「一錘定音」維護一國兩制。 

 

相關字詞﹕兩會2024 李強 大灣區

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