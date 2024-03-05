科技園和數碼港訪沙特 與當地國家級科研機構簽合作備忘錄 (18:14)

數碼港行政總裁任景信則表示高興參展及與KACST簽署合作備忘錄，相信可善用數碼港作為門戶的獨特優勢， 拓展在中東的合作網絡，推動雙方在金融科技、綠色科技、智慧城市建設方面的協作，同時帶動「一帶一路」地區包括中東和北非與亞洲之間的交流。

數碼港亦指，阿卜杜勒阿齊茲國王科技城為直屬沙特政府的國家級獨立科技研發機構，相信協議將為香港科技企業與沙特阿拉伯的創新和技術行業奠定基礎，並深化兩地創新科技生態系統的聯繫和協同效應。

孫東在同一場合，分別與沙特阿拉伯投資部副部長Saleh Ali AlKhabti，以及沙特阿拉伯工業及礦產資源大臣Bandar bin Ibrahim AlKhorayef會晤。孫東指，香港與沙特阿拉伯一直保持緊密的雙邊貿易關係，希望通過訪問與當地各界，尤其創科界建立聯繫，促進兩地在科技、投資和先進製造等領域的交流和合作。