小說提醫生當病人「搖錢樹」被醫委會裁專業失德　醫生上訴得直 (17:58)

判辭指，瑪麗醫院急症科時任副顧問醫生鍾浩然於2016年出版小說《急症室的福爾摩斯》，並於2018年書展受訪介紹書本。書中提及，一名病人因肚痛求診私家醫生，對方未妥善診症就指病人或患腹膜炎，病人留院一晚須支付兩萬元。其後主角告知病人僅患腸胃炎，病人母親抱怨該醫生將病患視為「搖錢樹」。鍾在訪問形容，部分醫生採取「防禦性醫療」，只想保護醫生自己，非保護病人。

鍾浩然曾在醫委會聆訊解釋，小說情節並非真實案例，僅建基於自己行醫的經歷，亦參考過中文大學醫學前院長陳家亮發表的專欄文章。鍾相信醫學界的確存有陋習，情節不全是杜撰。代表上訴方的資深大律師陳樂信提出，鍾撰寫的故事情節和陳家亮的評論文章有相似之處，顯示故事有充分事實理據，醫委會指鍾沒有理據一說有誤，亦限制了鍾的表達自由。

上訴庭表示，鍾浩然僅形容部分醫生採取「防禦性醫療」，並非指「防禦性醫療」為醫學界的普遍現象，有關評論建基於鍾的行醫經驗和陳家亮的文章，具有一些事實基礎。上訴庭提到，鍾的評論攸關公眾利益，遂裁定鍾上訴得直，撤銷醫委會的紀律處分。