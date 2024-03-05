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小說提醫生當病人「搖錢樹」被醫委會裁專業失德　醫生上訴得直 (17:58)

急症科專科醫生鍾浩然於2018年受訪介紹新書，故事角色指醫生將病人視作「搖錢樹」。醫委會指控鍾浩然貶損醫生專業，裁定鍾浩然專業失德成立。鍾不服上訴，上訴庭今（5日）裁定上訴得直，撤銷醫委會決定。判辭指，鍾撰寫的故事建基於個人經驗，亦參考中文大學醫學前院長陳家亮的文章，相關評論涉及公眾利益，構成事實基礎。

判辭指，瑪麗醫院急症科時任副顧問醫生鍾浩然於2016年出版小說《急症室的福爾摩斯》，並於2018年書展受訪介紹書本。書中提及，一名病人因肚痛求診私家醫生，對方未妥善診症就指病人或患腹膜炎，病人留院一晚須支付兩萬元。其後主角告知病人僅患腸胃炎，病人母親抱怨該醫生將病患視為「搖錢樹」。鍾在訪問形容，部分醫生採取「防禦性醫療」，只想保護醫生自己，非保護病人。

鍾浩然曾在醫委會聆訊解釋，小說情節並非真實案例，僅建基於自己行醫的經歷，亦參考過中文大學醫學前院長陳家亮發表的專欄文章。鍾相信醫學界的確存有陋習，情節不全是杜撰。代表上訴方的資深大律師陳樂信提出，鍾撰寫的故事情節和陳家亮的評論文章有相似之處，顯示故事有充分事實理據，醫委會指鍾沒有理據一說有誤，亦限制了鍾的表達自由。

上訴庭表示，鍾浩然僅形容部分醫生採取「防禦性醫療」，並非指「防禦性醫療」為醫學界的普遍現象，有關評論建基於鍾的行醫經驗和陳家亮的文章，具有一些事實基礎。上訴庭提到，鍾的評論攸關公眾利益，遂裁定鍾上訴得直，撤銷醫委會的紀律處分。

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