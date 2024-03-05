廉署起訴五人涉串謀妨礙司法公正令還押犯可提供線報申減刑 (17:08)

被告王珏琛（39歲）為荔枝角收押所還押犯；與其女朋友劉臻頤（27歲）及同黨關宇軒（24歲）被控兩項串謀妨礙司法公正罪名。另外兩名同黨溫展鵬（27歲）及鄭樂琳（24歲），則被控一項洗黑錢罪。

廉署指2021年9月至2022年5月期間，當時王珏琛還押懲教署荔枝角收押所，因而認識另外兩名還押犯，二人分別牽涉在一宗搶劫案及一宗販毒案，正等待案件在高等法院提訊。

王珏琛、劉臻頤及關宇軒涉嫌分別與該兩名還押犯及其家人串謀妨礙司法公正，安排藏匿非法槍械、炸藥或毒品於兩個地點並安排兩名人士身處該地點，讓該兩名還押犯向警方提供線報，以導致拘捕二人及檢獲非法物品，並協助該兩名還押犯在其搶劫案及販毒案的司法程序中申請扣減刑期。該兩名還押犯及其家人又涉嫌分別向王珏琛支付25萬元及125萬元以作出上述安排。

溫展鵬及鄭樂琳則涉嫌知道或相信一筆319500元的現金，代表從可公訴罪行的得益而仍處理該筆款項。

廉署又表示，王珏琛涉嫌指示劉臻頤及關宇軒安排上述兩宗管有非法槍械、炸藥或毒品罪案，並向溫展鵬及鄭樂琳提供該筆319500元的款項以策劃其中一宗罪案。