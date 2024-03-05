兩會｜李家超晤國家財政部長　稱積極支持本港發債 (17:08)

李家超指，財政部連續15年在香港發行人民幣國債，充分展示國家支持香港作為國際金融中心及全球離岸人民幣業務樞紐的地位，有助促進香港債券市場的發展，以及吸引更多國際資金匯聚本港。 他指，特區政府會持續鼓勵內地地方政府在香港發行離岸人民幣債券和綠色債券，透過香港銜接國際的金融系統和專業服務，助人民幣國際化和經濟綠色轉型，推動國家高質量發展。

另外，李家超昨日也會見國家衛健委副主任雷海潮，並見證衛健委、馬會及醫衛局簽署合作文件，包括馬會與衛健委簽署關於國家衛生健康人才能力建設合作、國家衛生健康高端人才獎學金合作，以及由馬會與醫衛局簽署有關香港本地傳染病預防及應對的合作項目。他形容屬為內地與香港醫療人才合作的里程碑，支持香港對新發傳染病本地監測、預警和防控能力，例如設立新的綜合流行病電子管理系統，以及與內地聯防聯控。