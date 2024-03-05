兩會｜唐英年：內地發債或可利用香港金融中心角色　不應將本港發債「妖魔化」 (15:31)

唐英年於北京見傳媒，談及政府工作報告中關於發超長國債的計劃。他指本港正屬國際金融中心，「其實是否可以運用香港的角色呢」。被問到若內地與本港也同時發債會否令本港「輸蝕」，唐英年指本港發債可吸納外來資金，並可發揮香港優勢，例如沒有外匯管制，以及完善監管制度，亦能讓國際機構或者國際企業有信心。

對於前財政司長曾俊華指本港踏入結構性財赤，質疑本港發債。同樣曾任財政司長的唐英年就指，若在資金鏈斷裂的時或者發覺市場有能力吸納債券，以填補短中期資金流的話，屬可以接受。他又提及出任「財爺」時，亦曾發債，當時也非常受歡迎，認為不應將發債妖魔化，而是財經上或政府營運上有一定的需要，並作過渡之用。至於是否出現結構性財赤，唐英年認為，即使撇除疫情開支，過去數年政府經常開支確大幅度增加，又剛巧遇到樓市下行。他相信政府要改善財政的最終基礎亦是改善經濟，才能有助減赤，他亦建議重推「一簽多行」，讓內地旅客更頻繁訪港或過夜，增加消費，同時倡議放寬內地旅客訪港購物免稅額，刺激零售業。

另外，唐英年被問及23條立法時重申，特區政府有憲制責任並應盡快立法，建立穩定環境後就可發展經濟和改善民生，又指其他西方國家也有國安法律，不認為企業或金融界會因為國家安全法，而不利用香港金融、貿易和文化平台。