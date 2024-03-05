7‧21案林卓廷出庭自辯　稱當日早有傳言指穿黑衫者入元朗會遇襲 (15:47)

2019年7．21元朗站白衣人襲擊事件，立法會前議員林卓廷與另外6名男子被控暴動，早前被裁定表證成立、均須答辯，案件今（5日）於區院續審，展開辯方案情。林卓廷今早開始自辯作供，他憶述當天在港島遊行擺設街站時收到信息，包括有藤條和白衣人聚集相片。林關注有傳言指穿黑衫者進入元朗會有危險，於是聯絡元朗區議員。對方向林稱「鄉頭吹大雞」，並且「有個劇本」，指並非見到所有身穿黑衫者「就打」，而是若有穿黑衫者挑釁，他們「就藤條FIT你兩下」，林擔心「會否出事」。
被告林卓廷（現年46歲）目前還押，在辯方大律師黃錦娟主問下，他確認曾於廉政公署任職調查主任，以及在民主黨擔任總幹事。林供稱自小在元朗長大和讀書，法官陳廣池關注辯方問及幼稚園的事情扯得有點遠。林又提到與妻子「表白係元朗」，引來笑聲。林續稱，他其後當選北區區議員及立法會議員，成為保安事務委員會成員，又自言關注保安議題，曾就外界質疑警員開槍制服持刀者，撰寫文章澄清坊間誤解。
及至2019年反修例示威，林認為需向政府反映民意以緩和局勢，並欲維持示威秩序，但遺憾最後做得不多。陳官提醒林的證供或致他入罪。林舉例稱，曾以議員身分在七一衝擊立會事件和屯門公園示威調停，協助警方和示威者溝通。
林指出，案發的2019年7月21日港島有遊行，事前有傳言稱穿黑衫者可能會被支持政府的人襲擊或「招呼」，但他稱由於網上消息泛濫，當時關注示威者號召遊行後到中聯辦抗議，會引發激烈衝突，故無將襲擊黑衣人的傳言放在心上。他稱遊行當日下午在灣仔和民主黨成員設街站，其間收到信息稱一些支持政府人士有所部署，包括一群人身穿白色衫及手持藤條。他遂聯絡相熟的時任元朗區議員黃偉賢，對方表示會留意。