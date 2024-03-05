內地男被劫360萬　警拘一孟加拉漢揭早有預謀 (12:55)

新界北總區刑事部總督察羅禮謙表示，經翻查大量閉路電視片段，發現事發當日賊人犯案後向天平山村方向逃走，同時發現匪徒早於案發前2日，已在尖沙嘴開始留意事主行蹤，案發當日一名賊人由尖沙嘴跟蹤事主至案發地點，另兩名同黨已於案發地點附近埋伏，當事主進入比較僻靜的行人隧道，賊人就落手搶劫，屬一宗有預謀及有組織性的案件。

警方經調查及情報分析，掌握3名賊人身分，於周日（3日）下午3時，在深水埗福榮街一住宅大廈外拘捕一名45歲持行街紙孟加拉籍男子，在其身上檢獲5.6萬元，另在手機內發現有大量屬於孟加拉銀行的入帳紀錄，總共約港幣66萬。警方相信賊人犯案後將贓款匯到家鄉，暫未清楚其餘贓款下落，至於已轉帳至外地的贓款會透過財富調查科進一步跟進。據了解，事主以往間中提取大量現金，報稱是與朋友共同擁有的資金。