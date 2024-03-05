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【持續更新】黎智英案｜楊清奇：黎重點邀稿談「中共內幕」　要求代找六四新聞於Twitter轉發 (12:01)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司涉串謀勾結外國勢力案，昨踏入第37天審訊。控方傳召第三名從犯證人、時任《蘋果》主筆楊清奇（筆名李平）作供。

《明報》文字直播審訊情况。

【11:30】早休。

【10:50】控方展示2020年6月4日，黎智英向楊傳信息指「看今年6.4是否有些大陸新聞給我上Twitter。」楊解釋，當天早上黎指示楊搜集與六四相關新聞，其後楊根據指示，找到「抗命軍長遠嘅未留文字」及「天安門死者家屬拜祭」兩則新聞。

控方續展示楊與時任《蘋果》總編輯羅偉光的多段對話信息，提及多名《蘋果》評論版的作者。當信息顯示「林和立」和「夫子」兩人時，控方問及二人身分，楊強調「我覺得兩個作者同案情無關，兩個作者嘅身份同呢個檢控無關，唔需要披露佢哋身份」，並指兩人是較出色的「中國問題專家」，評論較為中立。

信息另顯示，羅託楊找寫手為六四參與者在2020年與美國時任國務卿蓬佩奧見面一事寫評論，並要求「正面評論此會面與分析」。事後楊找了潘小濤為撰寫評論。

【10:28】 楊續指，同年黎智英在準備撰寫與「國安法」有關的文章時，曾指示楊去搜集中共權鬥的資料，以及向楊問及「最後觸發南韓民主化的運動」，其後楊為黎搜集「南韓光州運動」的資料。

控方續指，在2020年6月12日，楊向黎傳信息指「已找北京高瑜、南方都市報前主筆長平，為英文版撰寫即時評論。」楊解釋，當時黎指示他找人寫中國內情，他遂推薦高瑜及長平，指兩人均屬資深傳媒人及評論較中立，惟黎對人選不太滿意，指「不只要感想，還要有內情」。楊理解黎對人選要求是能寫出中國的內幕，但高瑜及長平只屬評論人，並非內幕知情人士，最後黎無採納楊的意見。

【10:05】開庭。時任《蘋果》主筆楊清奇（筆名李平）繼續作供。控方展示2020年5月25日，黎智英向楊所傳信息，指黎將支付一萬元作為「Twitter報酬」。楊解釋，當時兩人有討論供稿報酬，從信息可見黎打算每月向他支付一萬元作為供稿報酬，但後來黎「一分錢都冇畀過嘅。」楊補充，他作為全職員工，不論黎有否支付額外報酬，他都要執行黎的指示。

信息顯示，同日楊回覆黎智英：

「卑職自當盡力，共擔輿論之責。」

控方問黎的Twitter是否與輿論有關，楊表示「黎生之前講咗，開Twitter係為咗加強佢自己同《蘋果日報》嘅影響力」，認為此舉能影響公眾輿論，故他為黎供稿屬「共擔輿論之責」。

明報記者 楊志權、湯璧瑜

相關字詞﹕編輯推介 黎智英案 港區國安法 法庭 蘋果日報

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