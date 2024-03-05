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【持續更新】黎智英案｜楊清奇：《蘋果》無明文編採指示　黎智英觀點即屬指引 (13:41)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司涉串謀勾結外國勢力案，昨踏入第37天審訊。控方傳召第三名從犯證人、時任《蘋果》主筆楊清奇（筆名李平）作供。

《明報》文字直播審訊情况。

【13:06】午休。

【12:45】控方續指，張劍虹在同一信息提及「按原定方針把關」，楊在庭上回應指《蘋果》沒有明文指示所謂的「原定方針」 ，不過楊留意到黎智英在他個人專欄內多次提及《國安法》，指「從一個編輯角度嚟睇，我覺得有啲標題真係好好，所以印象好深刻」，例如「時間就是武器」及「大時代快將來臨」。

楊續指，「報館內大家都知黎生啲文章係冇人敢改佢」，因此有關文章能夠真實反映黎的觀點與立場，其中關於「制裁」內容，黎認為美國與西方國家針對中國官員的制裁行動不會緩和，因為美國對華政策不會在短時間內逆轉，以及美國制裁對中國經濟影響深遠等。楊遂指，上述提及黎智英的觀點「就係我寫稿、揀稿嘅指引，原定方針就係咁」。

【12:30】 控方指楊早前提及自《國安法》生效後，《蘋果》評論版的寫手及專欄作家數量減少，並展示一則題為〈國安法下唯有擱筆〉的文章，作者是古德明。楊表示，當時明言擱筆的作者只有古德明一人，但評論版的寫手及專欄作家數目的確減少，因為他們均「擔心唔知《國安法》條紅線點樣劃。」

控方展示楊與羅偉光於2020年7月6日就有作者擱筆一事的討論信息：

    羅：「真係唔寫？咁大壓力？我叫同事寫段新聞」

    楊：「都係唔好出新聞，費事嚇親其他作者」

    羅：「唔寫大家都睇到喎。會有些人可以寫，不過唔出名，古德明有名氣些。佢冇停明報。」

楊在庭上指，當時有些作者認為在《蘋果》寫文章的「風險係特別高」，由於本地作者較擔心風險，但海外作者的顧忌相對較低，因此及後黎智英在「飯盒會」指示「搵多啲海外作者」。

此外，同年8月3日張劍虹向楊傳信息指「政府通緝多名海外人士，說他們違反國安法，如果他們來稿，我們也不方便付稿費。」楊解釋，當時張擔心若向被通緝人士付稿費，會被視為支持他們，因此張指示楊向他們表明不付稿費，後來楊再沒收到被通緝人士的來稿。

【12:10】開庭。控方提及時任《蘋果》英文版執行總編輯馮偉光（筆名盧峯），楊清奇形容馮是「比較專業嘅人」，「佢唔會干涉我嘅嘢，我都唔會干涉佢英文版。」楊提及兩人日常合作方法，指他會將評論版的文章「供稿」給馮，文章的選擇及翻譯則由馮負責，又指曾有作者要求「剩係出中文，唔想英文版出」，楊向馮轉達作者的意願。

楊續指由黎舉辦的3次飯局，最初兩次飯局分別談到Twitter及《蘋果》英文版，黎當時指兩者用作擴張他及《蘋果》的影響力，同時吸引美國及國際關注香港的人權狀况。楊又指，其後從《蘋果》英文版的內容可見，「係比較關注香港嘅人權狀況。」

【11:30】早休。

【10:50】控方展示2020年6月4日，黎智英向楊傳信息指「看今年6.4是否有些大陸新聞給我上Twitter。」楊解釋，當天早上黎指示楊搜集與六四相關新聞，其後楊根據指示，找到「抗命軍長遠嘅未留文字」及「天安門死者家屬拜祭」兩則新聞。

控方續展示楊與時任《蘋果》總編輯羅偉光的多段對話信息，提及多名《蘋果》評論版的作者。當信息顯示「林和立」和「夫子」兩人時，控方問及二人身分，楊強調「我覺得兩個作者同案情無關，兩個作者嘅身份同呢個檢控無關，唔需要披露佢哋身份」，並指兩人是較出色的「中國問題專家」，評論較為中立。

信息另顯示，羅託楊找寫手為六四參與者在2020年與美國時任國務卿蓬佩奧見面一事寫評論，並要求「正面評論此會面與分析」。事後楊找了潘小濤為撰寫評論。

【10:28】 楊續指，同年黎智英在準備撰寫與「國安法」有關的文章時，曾指示楊去搜集中共權鬥的資料，以及向楊問及「最後觸發南韓民主化的運動」，其後楊為黎搜集「南韓光州運動」的資料。

控方續指，在2020年6月12日，楊向黎傳信息指「已找北京高瑜、南方都市報前主筆長平，為英文版撰寫即時評論。」楊解釋，當時黎指示他找人寫中國內情，他遂推薦高瑜及長平，指兩人均屬資深傳媒人及評論較中立，惟黎對人選不太滿意，指「不只要感想，還要有內情」。楊理解黎對人選要求是能寫出中國的內幕，但高瑜及長平只屬評論人，並非內幕知情人士，最後黎無採納楊的意見。

【10:05】開庭。時任《蘋果》主筆楊清奇（筆名李平）繼續作供。控方展示2020年5月25日，黎智英向楊所傳信息，指黎將支付一萬元作為「Twitter報酬」。楊解釋，當時兩人有討論供稿報酬，從信息可見黎打算每月向他支付一萬元作為供稿報酬，但後來黎「一分錢都冇畀過嘅。」楊補充，他作為全職員工，不論黎有否支付額外報酬，他都要執行黎的指示。

信息顯示，同日楊回覆黎智英：

「卑職自當盡力，共擔輿論之責。」

控方問黎的Twitter是否與輿論有關，楊表示「黎生之前講咗，開Twitter係為咗加強佢自己同《蘋果日報》嘅影響力」，認為此舉能影響公眾輿論，故他為黎供稿屬「共擔輿論之責」。

明報記者 楊志權、湯璧瑜

相關字詞﹕編輯推介 黎智英案 港區國安法 法庭 蘋果日報

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