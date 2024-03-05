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23條立法｜鄧炳強稱將向立會交代諮詢結果　點名斥卡梅倫、梅儒瑞、許智峯 (10:56)

保安局長鄧炳強表示，23條立法的公眾諮詢結束後，再收到部分早前郵寄的意見書，目前累計收到13489份公眾意見，當中98.6%意見支持立法，反對意見佔0.72%，並指反對意見包括來自團體「香港監察」、潛逃離港者，以及因涉國安法而被扣留者。當局正進一步整理諮詢結果，將向立法會保安事務委員會及司法及法律事務委員會報告。他亦點名批評「香港監察」、英國外相卡梅倫、美國駐港總領事梅儒瑞，以及在港時身負多宗刑事案、身在澳洲的立法會前議員許智峯。

鄧炳強指，收到的反對意見書共97份，一半屬不具名，不能辯認發送者身分，另有25份來自反華組織、 潛逃者或因國安法而被扣留獄中者，包括「香港監察」及國際特赦組織。

鄧炳強主動點名回應英國外相卡梅倫對23條立法的言論，質疑對方自以為當地制度較為優越，鄧指每個地方都可因應自身的政治、文化、經濟和社會情况，制訂適合的制度，指英國不應自以為仍處「帝國時代」，批評對方說法雙重標準。

至於美國駐港澳總領事梅儒瑞指，有美國公司來港時因憂慮網絡連接問題和數據安全，在本港會用「拋棄式」手機及手提電腦。鄧炳強反駁指，非法竊聽屬美國「專長」，指美國甚至會竊聽外國元首，反問在美國做生意者是否也要使用即棄電話。鄧重申香港只按法例保障自身安全，屬天經地義。

另外，鄧炳強又指許智峯呼籲外國制裁香港司法人員，並呼籲大眾「起底」，有機會違反《港區國安法》和相關《私隱條例》。他斥許的行為卑劣，「無人格、無底線、衰到無朋友」。

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