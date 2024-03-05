疑受賭債所困　58歲男九龍城廣場拋子墮樓再尋短 (09:47)

事發於昨晚約9時許，商場保安發現二人倒臥於商場與住宅「瓏碧」之間小徑，隨即報警求助。救護員接報到場即場為兩人作初步治理，再將兩人分別送往廣華醫院及伊利沙伯醫院。

墮樓二人分別為馬姓58歲父親與其7歲兒子。其中馬姓父親送院搶救後不治，其子送往伊利沙伯醫院搶救後仍昏迷，醫護人員為他戴上口罩、插上協助呼吸的喉管，左前額亦貼上紗布。九龍城警區刑事部總督察羅程瀚表示，涉案58歲男子事發時在九龍城廣場天台先拋下其子，然後墮樓。警方不排除有人因沉迷賭博而債台高築，終決定尋短。羅又提及，涉案男子生前曾任職運輸工人及的士司機。至於被拋落樓的男童，警方指他目前仍然留院，並由其母陪伴。據了解，父子二人居於九龍城衙前塱道一幢唐樓單位，警方在父親身上尋獲一張的士司機證，現場沒有檢獲遺書。

警方臨時封鎖九龍城廣場與住宅「瓏碧」之間的小徑蒐證，現場遺下一雙白色波鞋、兩部手機、急救用敷料及一攤血迹。警方亦登上九龍城廣場天台停車場調查。警方事後亦聯絡到兩人的親友到場協助了解，其中一名女親友獲悉事件後傷心落淚，其後登上警車離開現場。

防止自殺求助熱線

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012