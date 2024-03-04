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中年漢墮援交騙案失近490萬　警反詐騙協調中心揭發 (18:06)

一名49歲男子懷疑墮入援交騙案，經由警方反詐騙協調中心人員發現及提醒，案件列作「以欺騙手段取得財產」，目前未有人被捕。據了解，49歲男事主報稱任職文員，與騙徒於社交平台Telegram認識及聊天，騙徒誘使事主於虛假交友網站（ccpggixhyepxl.com）上註冊會員，並收取申請費，聲稱稍後退還，但之後沒有退還，也沒有提供聲稱的服務。事主為取回損失，投放愈來愈多資金，結果損失更多。

警方表示，反詐騙協調中心早前懷疑一名49歲本地男子的銀行戶口涉及一宗「以欺騙手段取得財產」案件，遂以Telegram聯絡該男子。經進一步調查，警方相信該男子早前透過一網上社交應用程式，結識一名聲稱可提供援交服務的「女子」，對方又誘使事主點擊連結至虛假網站並交易。事主按指示於1月先後4次轉帳共約4000元至對方指定的一個本地銀行戶口，惟未能獲得援交服務。受害人再按指示於1月至2月先後15次轉帳共約490萬元至對方指定的9個本地銀行戶口，警方當時發現戶口可疑，經初步調查後將案列作「以欺騙手段取得財產」，交由九龍城警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。

警方重申，「以欺騙手段取得財產」罪最高刑罰為監禁10年，呼籲市民切勿以身試法，亦要保持警覺，呼籲如懷疑受騙，立即致電反詐騙協調中心「防騙易」熱線18222。

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