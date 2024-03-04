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多囊卵巢症女子兩度不適入院後不治　醫生稱於事主離世前一日始發現肺栓塞 (18:12)

患多囊卵巢症的27歲女子約3年前到海洋公園遊玩，其間因氣促送院留醫，診斷患有貧血。女子原定3日後出院，不久因頭暈氣喘再次入院，其後出現肺栓塞，經搶救後不治。死因庭今（4日）展開研訊。涉事副顧問醫生供稱，事主離世前兩日的肺部X光影像，沒有發現肺動脈栓塞症狀，直至離世前一日電腦掃瞄始發現肺栓塞，右心房血塊較大。

事主李凱盈（終年27歲）於2020年11月7日在海洋公園感氣促和腳軟，同日晚上送往北區醫院。事主原定11月10日出院，因頭暈氣喘再次入院，至12日發現肺栓塞，翌日凌晨搶救不治。

事主母親麥燕冰供稱，女兒生前患多囊卵巢症，月經血量較多，容易引起血崩，另有氣促問題，行斜路常有困難。2020年11月7日下午，女兒與友人到海洋公園遊玩，突然感氣喘和腳軟，晚上送往北區醫院，獲診斷為貧血。

麥表示，女兒原定於11月10日出院，但在藥房等候時再次頭暈氣喘，當晚送回病房。其後女兒反映由病牀走到洗手間感氣喘無力，亦覺得胸口痛。同月12日，院方告知女兒有肺栓塞症狀，醫生翌日凌晨施行心外壓急救，經搶救後不治。麥曾要求醫生繼續急救，獲回覆「而家無辦法」，再次急救或致胸骨斷裂。

北區醫院時任副顧問醫生余展榮供稱，事主11月7日送往內科病房，檢驗發現經期血量多和血壓高，遂安排事主出院和轉介至婦科覆診，不過事主再次不適送院，同月11日照X光片發現右胸「肋膈角鈍化」，其餘維生指數正常。

余表示，事主起初病况改善，直至她於11月12日下午投訴右胸疼痛，當晚檢驗的心電圖和超聲波情况異常，電腦掃瞄發現肺部動脈栓塞，右心房亦有血塊。被問到X光片能否發現肺栓塞，余稱事主的X光片無顯示血管堵塞或壞死，加上她年紀輕和沒有相關病史，從X光片指出肺栓塞的可能性不大。聆訊明（5日）續。

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