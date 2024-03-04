涉兩度安排癌症病人代索保險賠償　女子判囚32個月 (16:29)

女被告廖小伊（現45歲）今於暫代區院的西九龍法院認罪。辯方求情指，被告從未向友邦保險支付一分一亳，其保費由胞兄廖薜腱代為繳交，被告對胞兄和另一被告、友邦前保險代理王家強的犯罪計劃不知情，僅按指示將身分證交出，讓別人冒充身分求醫和索賠。

暫委法官鄭紀航判刑指，被告是保單持有人和索償人，如被告沒有參與其中，欺詐計劃不會成事，加上她多次來港將身分證借予別人，必然知道涉不軌企圖。鄭官又指，她首次索償失敗後沒有知難而退，反而再次犯案，兩罪索償額逾67萬元美金（折合約528萬港元），對保險公司造成潛在損失，故判囚32個月。

案情指，被告2017年經王家強安排，向友邦保險購入危疾保。被告胞兄廖薜腱曾用手機通知王，稱已招攬一名胃癌病人假裝成被告來港求診。該病人於2018年抵港，被告把自己的身分證交出，該人在港接受醫療檢驗。被告最終被揭發沒有患癌跡象，其索償申請被拒。另於2019年，被告胞姊廖小清被診斷患卵巢癌，胞姊以被告的身分來港求醫。被告提出另一次危疾索償，遭暫停處理。