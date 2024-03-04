王詩雅涉「洪門宴」瞞行蹤　判160小時社會服務令 (15:30)

「榮源茶行」太子女王詩雅前年初參與港區人大代表洪為民生日宴後，向傳染病處主任張竹君等人員隱瞞當日行蹤。她早前經審訊，被裁定4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供任何在要項上屬虛假的資料」罪均成立，今日（4日）在九龍城裁判法院判刑。裁判官拒絕接納辯方求情指被告因為誤解及對法律的無知才犯法，但是考慮她初犯、對社會有所貢獻等因素，接受感化官建議，判處她160小時社會服務令。辯方求情時指被告願意履行社會服務令，並冀法庭能夠寬大處理，好讓被告能受惠於《罪犯自新條例》。
暫委裁判官葉菁菁表示，相關《預防及控制疾病規例》的立法原意是為抵禦新冠疫症蔓延，市民隱瞞行蹤會對公共衛生構成威脅。案發時香港正值第五波新冠疫情，被告隱瞞曾去過西環高樂花園，為當局的追蹤工作有來困難。
葉官續指，被告初犯、任職市場銷售及推廣總監、在某慈善團體擔任負責人，及被辯方形容是一名年青、勤奮與成功的企業家。葉官又指，辯方雖指被告有歉意，但被告在定罪後仍向感化官堅持她沒意圖隱瞞行蹤，葉官亦拒納被告是出於誤解及對法律缺乏信任才犯法。惟考慮被告背景，在案發後有向署方人員坦白交代正確行蹤，令個案追蹤工作只延誤3天，加上相關法例已於去年期滿失效，故此判被告160小時社會服務令。
被告王詩雅（37歲）被控於2022年1月6日及同月7日的4次通話間，分別明知而向衛生署傳染病處主任張竹君，以及兩名獲授權的衛生署護士即辛麗芳及賴潔生，提供在要項上屬虛假的資料，即是同年1月3日，她是離家前往灣仔出席宴會。
根據第599D章，任何人士向衛生主任或獲授權人員提供虛假或具誤導性資料屬刑事罪行，違例者最高可被罰款10,000元及監禁6個月。