王詩雅涉「洪門宴」瞞行蹤　判160小時社會服務令 (15:30)

暫委裁判官葉菁菁表示，相關《預防及控制疾病規例》的立法原意是為抵禦新冠疫症蔓延，市民隱瞞行蹤會對公共衛生構成威脅。案發時香港正值第五波新冠疫情，被告隱瞞曾去過西環高樂花園，為當局的追蹤工作有來困難。

葉官續指，被告初犯、任職市場銷售及推廣總監、在某慈善團體擔任負責人，及被辯方形容是一名年青、勤奮與成功的企業家。葉官又指，辯方雖指被告有歉意，但被告在定罪後仍向感化官堅持她沒意圖隱瞞行蹤，葉官亦拒納被告是出於誤解及對法律缺乏信任才犯法。惟考慮被告背景，在案發後有向署方人員坦白交代正確行蹤，令個案追蹤工作只延誤3天，加上相關法例已於去年期滿失效，故此判被告160小時社會服務令。

被告王詩雅（37歲）被控於2022年1月6日及同月7日的4次通話間，分別明知而向衛生署傳染病處主任張竹君，以及兩名獲授權的衛生署護士即辛麗芳及賴潔生，提供在要項上屬虛假的資料，即是同年1月3日，她是離家前往灣仔出席宴會。

根據第599D章，任何人士向衛生主任或獲授權人員提供虛假或具誤導性資料屬刑事罪行，違例者最高可被罰款10,000元及監禁6個月。