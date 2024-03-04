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男警否認在宿舍內三度非禮同住女童　事主稱兩度被「篤」胸臀 (14:46)

27歲男警於2019年至翌年休班時，在九龍某紀律部隊宿舍單位內三度非禮當時約12歲女童。他去年被捕後，被控3項非禮罪，今日（4日）在九龍城裁判法院否認控罪受審。女童證供指，兩人是親戚關係，被告於2019年搬入事主家中居住，同年被告趁她在客廳梳化睡覺時，用手指「篤」她臀部。事隔半年後，被告重施故技，「篤」事主的胸部時被女童發現。

被告獲匿名受審，現已被警隊停職。他被控於2019年12月某日、2020年7月某日，以及同年8月某日，在九龍某紀部隊宿舍某單位猥褻侵犯女童X。承認事實指，被告在警誡下指「我冇做過、被人屈。」

現年16歲的X供稱，她與父母及兩名胞姊同住涉案單位。2019年被告搬入涉案單位，同年12月某天凌晨時分，X在客廳梳化睡覺時，突然感覺臀部被人用手指「篤」了數次，醒後發現被告坐在她身旁，正在玩電視遊戲，並向X說「做咩呀，繼續瞓啦。」及後X回房入睡。

X續指，事後她沒起疑，她與被告的關係如舊。直至翌年7月某天深夜，X在梳化睡覺時感到右胸被人用手指「篤」。X睜開眼見到一隻手指在「篤」她胸部，再轉頭望外，看見被告跨過梳化外的一道嬰兒護欄及返回睡房。X對事件感到害怕，對被告起疑，以及在之後日子不再在梳化入睡。

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