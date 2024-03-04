許智峯呼籲外國制裁警員及律政司代表　政府強烈譴責斥或違國安法 (13:38)

政府聲明批評許智峯企圖勾結外國或境外勢力，公然「起底」及要求制裁，妄圖恫嚇，以及干預司法程序，阻撓政府依法履行職能，破壞特區法治，「其拙劣政治戲碼和卑劣用心昭然若揭。」

政府發言人表示，許智峯的行為不止可能妨礙司法公正，亦可能構成企圖干犯《香港國安法》第29條的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，同時印證《基本法》23條立法建議中，考慮制定措施，以保障處理涉及國家安全案件或工作的人員及其家人免受起底或被騷擾的必要。

政府批評許智峯涉嫌干犯多宗罪行而被特區警方懸紅通緝，指對犯罪行為絕不姑息，稱任何資助許智峯繼續潛逃海外危害國家安全活動者，亦需要面對刑責。

私隱專員公署同日亦發表聲明強烈譴責許智峯，呼籲公眾人士切勿向所列出的人員「起底」，或提供其他人員的個人資料。公署指，在沒有相關人士同意下，披露香港特區法官、檢控官和執法人員的個人資料，以及呼籲公眾向他提供有關人員的進一步資料，或構成《個人資料（私隱）條例》的「起底」罪行，上載或轉載「起底」信息同樣屬犯罪。