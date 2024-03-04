警掃毒檢涉市值逾億元毒品　拘8人包括15歲學生 (13:05)

警方毒品調查科警司譚威信指，其中一案涉及有三合會背景的販毒集團將毒品混入正常貨品以作掩飾，將毒品由外地郵寄到香港，並租用住宅單位作為毒品儲存倉及分拆中心，有組織罪案及三合會調查科上周於土瓜灣一幢大廈截查一名15歲本地男子，搜出約250克懷疑氯胺酮。探員其後搗破兩個位於土瓜灣及上水的單位，拘捕單位內一名27歲男子，並檢獲約3公斤氯胺酮。警方同時截獲相關販毒集團由歐洲寄抵本港的毒品郵包，檢獲約36公斤懷疑氯胺酮，案中檢獲的毒品市值約1800萬港元。被捕兩人今早於九龍城裁判法院提堂。

另一案件則涉及利用兩輛廢置汽車作為毒品儲存倉的案件，警方上周於大埔及落馬洲拘捕兩名分別23歲及24歲的本地男子，在廢置汽車內檢獲20公斤懷疑可卡因。警方再跟進搜查同一販毒集團位於粉嶺龍躍頭一個由空置貨櫃改建的辦公室，並於貨櫃地下暗格發現75塊懷疑可卡因磚，共重75公斤。警方於此案檢獲的95公斤懷疑可卡因市值近1億港元。被捕兩人已被暫控販運危險藥物罪名，上周六於粉嶺法院提堂，現已還押。

至於第三宗案件則涉及位於將軍澳及火炭的毒品儲存倉庫。毒品調查科高級督察李俊岷指，探員上周五於將軍澳一公廁外截查兩名形跡可疑的18歲及24歲男子，並於該名18歲男子手持的環保袋內檢獲750克懷疑氯胺酮，探員隨即拘捕兩人。探員再於搜查18歲男子所租用的單位期間，發現約7.25公斤懷疑氯胺酮，同時發現毒品包裝工具。警方亦在販毒集團另一個位於火炭的迷你倉，搜獲100包共重25公斤的懷疑氯胺酮。行動中，警方共檢獲33公斤懷疑氯胺酮，市值約1700萬港元。被捕兩人今早於觀塘裁判法院提堂。

警方亦於上周六在深水埗搗破另一毒品儲存倉，拘捕一名60歲男子，於單位內搜出10.4公斤大麻花。警方經調查得悉該批毒品由一名男子透過航空客運途徑偷運入境，同日在馬鞍山一屋苑內拘捕一名21歲男子，檢獲毒品市值約230萬港元。兩名被捕人今早於西九龍裁判法院提堂。