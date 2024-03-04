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兩司機交通意外後落車爭拗　尾隨貨車撞兩人釀一死一傷 (17:37)

【17：25更新】上午10時許，一輛私家車與的士在大老山公路碧濤花園往九龍方向中線相撞，兩車司機下車商討賠償期間，一輛中型貨車收掣不及，先後撞向兩車，兩名司機走避不及，捱撞倒地昏迷，救援人員接報趕至，的士及私家車司機均傷勢嚴重，由救護車送往威爾斯親王醫院。其中私家車司機送院後不治。

據了解，身亡的私家車司機68歲。涉事的53歲的士司機則額頭流血、盆骨受傷，清醒送院，目前留醫深切治療部。中型貨車司機58歲，他涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕，正接受調查。所有涉事車輛已被拖走檢驗。

網上流傳一段約長3分鐘的涉案的士「後車CAM」片段，見到的士原本沿右線行駛，而涉案白色私家車沿着中線行駛。的士切往中線時，車尾懷疑撞到私家車右車頭，的士之後收慢並停在中線，私家車則停於後面。兩名司機落車爭論逾1分鐘。根據鏡頭所攝，其間約有60輛車經過，均切線避開兩車，直至涉案中型貨車駛近，懷疑收掣不及，撞向兩人。

綜合其他途經車輛的「車CAM」片段，私家車與的士在中線相撞後停於路中，兩名司機站在兩車之間，涉事貨車沿中線駛至，先撼向私家車，私家車撞向的士後再打轉衝向慢線撞欄，貨車繼續衝前撞向的士，並一同撞向右邊石壆，兩名司機拋到石壆邊倒地昏迷。

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