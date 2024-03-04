明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

黎智英案｜時任《蘋果》主筆楊清奇：黎開飯盒會旨在下達指示　評論文章須與黎立場一致 (16:26)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司涉串謀勾結外國勢力案昨日踏入第37日審訊。時任《蘋果日報》主筆楊清奇開始作供。

《明報》文字直播審訊情况。

【15:59】楊清奇確認，李兆富、桑普和馮偉光均有出席2020年6月23日的飯局，但楊已忘記自己和該三人的對話內容。控方關注席上有否提及制裁對象，楊表示並無談到具體名單，但社會上有言論明顯指向一些北京負責香港事務的官員，以及特區政府官員。控方追問，他們在飯局上有否提過美國政府人物，例如美國總統和副總統。法官李運騰打斷，稱控方似乎想試探楊，控方遂未有繼續發問。

英文版《蘋果》最終於2020年5月25日面世。楊表示，起初不是由馮負責英文版，而是由國際版員工協助翻譯。及至同年6月，馮向楊透露，稱會返回《蘋果》，並於英文版工作。

【15:24】楊清奇憶述，李兆富在黎智英設Twitter帳號初期，為黎管理帳戶，但黎某次在訪問中公開提及李的角色後，李與楊討論，「佢（李）覺得唔舒服唔想做」，最終因擔憂干犯國安法，約於2020年8月辭職。

對於2020年5月20日的飯局，楊憶述當日討論英文版，黎希望外國政府實施制裁，迫使香港政府撤回國安法，但沒有舉出具體實行的方法和報道角度。楊坦言當時對做法「持一種支持嘅態度」。楊後來收到黎的信息，着他找人寫有關中共「權鬥」的情况，要寫「內幕消息」，不只是寫評論。

【14:43】控方提及2020年新冠疫情開始影響香港及全球，提問當時《蘋果》的報道角度。楊清奇指當時《蘋果》的報道主要批評中國隱瞞疫情，令「世界大亂」。

至於《蘋果》2020年5月開設英文版。楊表示事前已知，因黎智英曾邀請他和其他時事評論員到黎宅聚餐，稱英文版可以擴大《蘋果》在美國的影響力，並將香港人權受到壓迫、國安法出台的情况告知美國人，牽制中國和香港政府。

控方指，楊先後於2020年5月6日、5月20日及6月23日三度赴黎宅聚餐。楊確認說法。對於2020年5月6日的飯局，楊稱黎談及要開Twitter帳戶，希望透過社交媒體擴大他和《蘋果》的影響力，並着出席者提供新聞和評論讓他發表，例如有關抗爭和「六四」的新聞。楊憶述當日李兆富、林本利、桑普和筆名「盧峯」的馮偉光都有出席飯局，但無刻意記下馮於席間所述，「通常黎先生講意見，我哋都會支持」。

楊又提及，黎智英被捕後曾指示他找桑普寫文章，但對方傾向支持「港獨」。他曾向陳沛敏提出其文章不適合刊出，「用唔用都會出現啲麻煩」。他相信自己的意見其後獲接納，因為陳無再提起桑普。

【14:33】控方展示2019年1月楊清奇與陳沛敏的對話紀錄。

陳沛敏：「可否請你或Jason整理一下近月加入的作者陣容告訴我？因後天我們有飯盒會。謝謝」

楊清奇：「夜啲email你」

楊庭上確認「Jason」是論壇版員工之一，信息是跟進當時在飯盒會討論的議題，即找《端傳媒》、《立場新聞》和《眾新聞》的作者投稿。楊表示黎當時要求論壇版「求新求變」，不時要求更換作者。

楊續指，陳於對話所提的「飯盒會」，印象中他無出席，稱出席者只有高層。他又表示，會與陳沛敏、張劍虹、羅偉光、時任《蘋果》執行總編輯林文宗面對面交流，亦包括英文版總編輯馮偉光，因馮辦公室毗鄰於他，但甚少與動新聞平台總監張志偉交流，指張負責的範疇與他沒有直接關係。

【14:31】開庭。

【12:55】休庭。

【12:37】楊清奇指從信息可見，2019年7月《蘋果》報道黎智英與時任美國副總統彭斯會面，楊清奇表示黎回港後沒有告訴他旅程詳情，因事件屬新聞而非論壇文章，但他記得2018年10月曾與黎在WhatsApp討論彭斯在哈德森研究所（Hudson Insitute）就對華政策發表的演講。黎看畢後覺得美國「大反檯」，會乘中國弱勢落井下石，並帶領日本和西方國家改變對華政策，「從嗰時開始，黎先生嘅政治立場係變得激進一啲嘅」，認為美國不但會發動貿易戰，而是「全面的戰爭」。

控方問黎變得激進的意思是什麼？楊稱「我覺得黎先生曾經係成功嘅商人」，對市場和顧客需求有一定把握，而黎因應國際形勢改變，認為不論新聞報道和評論，都應該「有個改變」。楊觀察到反修例運動開始後，新聞報道的角度變得激進，「印象中就係鼓勵抗爭，希望政府撤回嗰個條例」，至國安法出台「就唔係追求平衡報道嘅問題」。

楊認為他與黎的討論與黎會見彭斯有關，因從信息可見，黎「把握到呢個變化」，但會面後的發展「我都係從報紙睇到嘅」。至於黎同年10月會見時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi），楊同樣從新聞報道得知。

【12:11】開庭。

控方向楊清奇問及，黎智英召開飯盒會的目的為何？楊認為，黎向各個部門收集問題後再下達指示，而他們一定要執行，以邀請海外作者一事為例，楊稱社長張劍虹覺得他未有做好，於是親自尋找。

除飯盒會以外，楊稱黎的指示亦包括提供特定文章，例如政府提出《逃犯條例》修訂時，有明顯支持抗爭的文章，而國安法出台後，黎所指定的作者均同樣不滿國安法。

楊續指，雖然黎沒直接指示論壇版，但黎在專欄撰文內容清晰闡述其觀點，甚至比口頭指示更清晰，楊表示「論壇版一定唔會同佢作對嘅，唔會反對佢嘅意見」，而楊須要閱讀並有依從黎的文章。

【11:25】休庭。

【11:13】楊清奇續指，該些「海外作者」意指以中文書寫香港情况，但並非身在香港的作者，他們較不擔心《港區國安法》的影響，顧忌較少，可對政府提出較尖銳的問題和批判。他又指只在受邀出席飯盒會時才出席，因為會議分不同部門召開，「唔係次次都有我份」，但他未能說出受邀次數，「我只係部門嘅主管，唔係高層」。

【10:59】控方圍繞「飯盒會」提問，楊清奇表示印象最深是2020年7月份的一次會議。控方呈上楊該月收到的電郵，主題為「7月17日（五）VIP飯盒會（紙）」，內文列出出席名單，除楊清奇以外，亦包括論壇、國際、財經、政治等不同部門負責人出席。楊記得開會之前按副社長陳沛敏要求擬定問題，準備在會上提出，他當時問及有關國安後實施後作者不足的問題，黎智英則回覆稱可嘗試接觸海外作者。

庭上展示陳沛敏在「SLack」發送的信息，列出7項會議「討論」重點，包括「721報頭可做特別設計」、「字眼可斟酌，國安法紅線模糊，按自己良知、新聞原則去做」。楊作供期間提及，覺得陳在信息中稱「討論」此字眼不恰當，因為「呢個唔係討論嘅重點，基本上係黎生嘅回應囉」。

【10:40】控方展示楊與時任總編輯羅偉光2019年7月的對話紀錄，羅發送作家顏純鈎的文章連結〈【網上論壇】年輕人展示了我們失去的情操〉給楊，楊回覆「佢寫咗兩篇，另一篇預周四出報紙」。

楊作供指，在網上發布的論壇文章數量較報紙少，其他編輯亦會負責決定上載甚麼文章，「（印刷報紙）實體版就我決定嘅，網上版就唔係全部」；他甚少干預網上版員工的做法，「除非覺得要擺（文章）冇擺」。至於英文版論壇，楊稱並非他負責，該些文章有機會是從中文原文翻譯過來。

控方續展示羅偉光與楊之間的信息，羅發送由內地作家賈葭在台灣《蘋果日報》發布的文章連結予楊，並問楊「有轉用嗎」。楊供稱，台灣《蘋果日報》有時會發送文章給他們。辯方關注提問牽涉台灣《蘋果日報》，法官建議控方不宜過分探討。楊確認，他亦會決定是否上載台灣《蘋果日報》文章。

【10:11】在控方助理刑事檢控專員張卓勤主問下，楊確認他在內地出生和接受大學教育，1993年來港，1998年加入《蘋果日報》任職中國組高級記者，其後晉升為助理主筆、副主筆，最終升至主筆，任職直至他2021年6月被捕。他一度獲警方保釋，並就本案認罪。

楊清奇解釋，在《蘋果》的主要職責是負責撰寫社評和管理論壇版，論壇版刊出在報紙A疊，逢星期六有特別主題設定，其餘日子沒有。

【10:06】開庭。第三名「從犯證人」、《蘋果日報》時任主筆楊清奇今首日作供。他在3名懲教人員押解下出庭，穿黑色風衣和藍色恤衫，頭髮花白和戴眼鏡，他並在證人台宣誓作供。法官李素蘭一度表示看不清楚楊，職員遂將椅子提高。

甫開庭，控方副刑事檢控專員周天行表示原先打算在楊清奇作供完畢後，傳召另一證人陳梓華作供，但現打算先改為傳召「從犯證人」李宇軒作供。

明報記者 陳家怡、湯璧瑜

相關字詞﹕編輯推介 黎智英案 法庭 港區國安法

上 / 下一篇新聞