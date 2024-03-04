【持續更新】黎智英案｜時任《蘋果》主筆楊清奇：黎開飯盒會旨在下達指示　評論文章必須與黎立場一致 (13:19)

《明報》文字直播審訊情况。

【12:55】休庭。

【12:37】控方問到，2019年7月《蘋果》報道黎智英與時任美國副總統彭斯會面，楊清奇表示黎回港後沒有告訴他旅程詳情，因事件屬新聞而非論壇文章，但他記得2018年10月曾與黎在WhatsApp討論彭斯在哈德森研究所（Hudson Insitute）就對華政策發表的演講。黎看畢後覺得美國「大反檯」，會乘中國弱勢落井下石，並帶領日本和西方國家改變對華政策，「從嗰時開始，黎先生嘅政治立場係變得激進一啲嘅」，認為美國不但會發動貿易戰，而是「全面的戰爭」。

控方問黎變得激進的意思是什麼？楊稱「我覺得黎先生曾經係成功嘅商人」，對市場和顧客需求有一定把握，而黎因應國際形勢改變，認為不論新聞報道和評論，都應該「有個改變」。楊觀察到反修例運動開始後，新聞報道的角度變得激進，「印象中就係鼓勵抗爭，希望政府撤回嗰個條例」，至國安法出台「就唔係追求平衡報道嘅問題」。

楊認為他與黎的討論與黎會見彭斯有關，因從信息可見，黎「把握到呢個變化」，但會面後的發展「我都係從報紙睇到嘅」。至於黎同年10月會見時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi），楊同樣從新聞報道得知。

【12:11】開庭。

控方向楊清奇問及，黎智英召開飯盒會的目的為何？楊認為，黎向各個部門收集問題後再下達指示，而他們一定要執行，以邀請海外作者一事為例，楊稱社長張劍虹覺得他未有做好，於是親自尋找。

除飯盒會以外，楊稱黎的指示亦包括提供特定文章，例如政府提出《逃犯條例》修訂時，有明顯支持抗爭的文章，而國安法出台後，黎所指定的作者均同樣不滿國安法。

楊續指，雖然黎沒直接指示論壇版，但黎在專欄撰文內容清晰闡述其觀點，甚至比口頭指示更清晰，楊表示「論壇版一定唔會同佢作對嘅，唔會反對佢嘅意見」，而楊須要閱讀並有依從黎的文章。

【11:25】休庭。

【11:13】楊清奇續指，該些「海外作者」意指以中文書寫香港情况，但並非身在香港的作者，他們較不擔心《港區國安法》的影響，顧忌較少，可對政府提出較尖銳的問題和批判。他又指只在受邀出席飯盒會時才出席，因為會議分不同部門召開，「唔係次次都有我份」，但他未能說出受邀次數，「我只係部門嘅主管，唔係高層」。

【10:59】控方圍繞「飯盒會」提問，楊清奇表示印象最深是2020年7月份的一次會議。控方呈上楊該月收到的電郵，主題為「7月17日（五）VIP飯盒會（紙）」，內文列出出席名單，除楊清奇以外，亦包括論壇、國際、財經、政治等不同部門負責人出席。楊記得開會之前按副社長陳沛敏要求擬定問題，準備在會上提出，他當時問及有關國安後實施後作者不足的問題，黎智英則回覆稱可嘗試接觸海外作者。

庭上展示陳沛敏在「SLack」發送的信息，列出7項會議「討論」重點，包括「721報頭可做特別設計」、「字眼可斟酌，國安法紅線模糊，按自己良知、新聞原則去做」。楊作供期間提及，覺得陳在信息中稱「討論」此字眼不恰當，因為「呢個唔係討論嘅重點，基本上係黎生嘅回應囉」。

【10:40】控方展示楊與時任總編輯羅偉光2019年7月的對話紀錄，羅發送作家顏純鈎的文章連結〈【網上論壇】年輕人展示了我們失去的情操〉給楊，楊回覆「佢寫咗兩篇，另一篇預周四出報紙」。

楊作供指，在網上發布的論壇文章數量較報紙少，其他編輯亦會負責決定上載甚麼文章，「（印刷報紙）實體版就我決定嘅，網上版就唔係全部」；他甚少干預網上版員工的做法，「除非覺得要擺（文章）冇擺」。至於英文版論壇，楊稱並非他負責，該些文章有機會是從中文原文翻譯過來。

控方續展示羅偉光與楊之間的信息，羅發送由內地作家賈葭在台灣《蘋果日報》發布的文章連結予楊，並問楊「有轉用嗎」。楊供稱，台灣《蘋果日報》有時會發送文章給他們。辯方關注提問牽涉台灣《蘋果日報》，法官建議控方不宜過分探討。楊確認，他亦會決定是否上載台灣《蘋果日報》文章。

【10:11】在控方助理刑事檢控專員張卓勤主問下，楊確認他在內地出生和接受大學教育，1993年來港，1998年加入《蘋果日報》任職中國組高級記者，其後晉升為助理主筆、副主筆，最終升至主筆，任職直至他2021年6月被捕。他一度獲警方保釋，並就本案認罪。

楊清奇解釋，在《蘋果》的主要職責是負責撰寫社評和管理論壇版，論壇版刊出在報紙A疊，逢星期六有特別主題設定，其餘日子沒有。

【10:06】開庭。第三名「從犯證人」、《蘋果日報》時任主筆楊清奇今首日作供。他在3名懲教人員押解下出庭，穿黑色風衣和藍色恤衫，頭髮花白和戴眼鏡，他並在證人台宣誓作供。法官李素蘭一度表示看不清楚楊，職員遂將椅子提高。

甫開庭，控方副刑事檢控專員周天行表示原先打算在楊清奇作供完畢後，傳召另一證人陳梓華作供，但現打算先改為傳召「從犯證人」李宇軒作供。

明報記者 陳家怡、湯璧瑜