【持續更新】黎智英案｜時任《蘋果》主筆楊清奇開始作供　稱少干預網上論壇版 (10:28)

《明報》文字直播審訊情况。

【10:40】控方展示楊與時任總編輯羅偉光2019年7月的對話紀錄，羅發送作家顏純鈎的文章連結〈【網上論壇】年輕人展示了我們失去的情操〉給楊，楊回覆「佢寫咗兩篇，另一篇預周四出報紙」。

楊作供指，在網上發布的論壇文章數量較報紙報，其他編輯亦會負責決定上載甚麼文章，「（印刷報紙）實體版就我決定嘅，網上版就唔係全部」；他甚少干預網上版員工的做法，「除非覺得要擺（文章）冇擺」。至於英文版論壇，楊稱並非他負責，該些文章有機會是從中文原文翻譯過來。

控方續展示羅偉光與楊之間的信息，羅發送由內地作家賈陵在台灣《蘋果日報》發布的文章連結予楊，並問楊「有轉用嗎」。楊供稱，台灣《蘋果日報》有時會發送文章給他們。辯方關注提問牽涉台灣《蘋果日報》，法官建議控方不宜過分探討。楊確認，他亦會決定是否上載台灣《蘋果日報》文章。

【10:11】在控方助理刑事檢控專員張卓勤主問下，楊確認他在內地出生和接受大學教育，1993年來港，1998年加入《蘋果日報》任職中國組高級記者，其後晉升為助理主筆、副主筆，最終升至主筆，任職直至他2021年6月被捕。他一度獲警方保釋，並就本案認罪。

楊清奇解釋，在《蘋果》的主要職責是負責撰寫社評和管理論壇版，論壇版刊出在報紙A疊，逢星期六有特別主題設定，其餘日子沒有。

【10:06】開庭。第三名「從犯證人」、《蘋果日報》時任主筆楊清奇今首日作供。他在3名懲教人員押解下出庭，穿黑色風衣和藍色恤衫，頭髮花白和戴眼鏡，他並在證人台宣誓作供。法官李素蘭一度表示看不清楚楊，職員遂將椅子提高。

甫開庭，控方副刑事檢控專員周天行表示原先打算在楊清奇作供完畢後，傳召另一證人陳梓華作供，但現打算先改為傳召「從犯證人」李宇軒作供。

明報記者 陳家怡、湯璧瑜