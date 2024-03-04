明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

【持續更新】黎智英案｜時任《蘋果》主筆楊清奇開始作供　稱少干預網上論壇版 (10:28)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司涉串謀勾結外國勢力案昨日踏入第37日審訊。時任《蘋果日報》主筆楊清奇開始作供。

《明報》文字直播審訊情况。

【10:40】控方展示楊與時任總編輯羅偉光2019年7月的對話紀錄，羅發送作家顏純鈎的文章連結〈【網上論壇】年輕人展示了我們失去的情操〉給楊，楊回覆「佢寫咗兩篇，另一篇預周四出報紙」。

楊作供指，在網上發布的論壇文章數量較報紙報，其他編輯亦會負責決定上載甚麼文章，「（印刷報紙）實體版就我決定嘅，網上版就唔係全部」；他甚少干預網上版員工的做法，「除非覺得要擺（文章）冇擺」。至於英文版論壇，楊稱並非他負責，該些文章有機會是從中文原文翻譯過來。

控方續展示羅偉光與楊之間的信息，羅發送由內地作家賈陵在台灣《蘋果日報》發布的文章連結予楊，並問楊「有轉用嗎」。楊供稱，台灣《蘋果日報》有時會發送文章給他們。辯方關注提問牽涉台灣《蘋果日報》，法官建議控方不宜過分探討。楊確認，他亦會決定是否上載台灣《蘋果日報》文章。

【10:11】在控方助理刑事檢控專員張卓勤主問下，楊確認他在內地出生和接受大學教育，1993年來港，1998年加入《蘋果日報》任職中國組高級記者，其後晉升為助理主筆、副主筆，最終升至主筆，任職直至他2021年6月被捕。他一度獲警方保釋，並就本案認罪。

楊清奇解釋，在《蘋果》的主要職責是負責撰寫社評和管理論壇版，論壇版刊出在報紙A疊，逢星期六有特別主題設定，其餘日子沒有。

【10:06】開庭。第三名「從犯證人」、《蘋果日報》時任主筆楊清奇今首日作供。他在3名懲教人員押解下出庭，穿黑色風衣和藍色恤衫，頭髮花白和戴眼鏡，他並在證人台宣誓作供。法官李素蘭一度表示看不清楚楊，職員遂將椅子提高。

甫開庭，控方副刑事檢控專員周天行表示原先打算在楊清奇作供完畢後，傳召另一證人陳梓華作供，但現打算先改為傳召「從犯證人」李宇軒作供。

明報記者 陳家怡、湯璧瑜

相關字詞﹕編輯推介 黎智英案 法庭 港區國安法

上 / 下一篇新聞