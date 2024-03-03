曾俊華：香港進入結構性財赤字年代　發債必不可用作支付政府日常開支 (16:29)

曾俊華說，雖然很多國家會以發債支持政府經常運作，「所以先會有人認為債務佔GDP嘅一成多都唔係大問題」，但他認為，香港作為一個地方特區，不可大量印「錢紙」，故與其他國家作比較不太適合。他又認為，若發債用作大型基建投資項目沒有問題，因落成後會有長期的經濟回報，但如發債用作支付日常開支，以至用「債冚債」，會令「荷包唔駛幾耐就乾塘」，其後引致信用評級受影響，從外國經驗來看，甚至要加稅加費、或令各項公共服務亦大縮水。

他亦稱，政府推行標準稅率設兩級制及住宅物業累進差餉，但兩項開源措施一年可增加的收入不足20億，目前政府面對逾千億債務，相關收入是杯水車薪。曾俊華認為，一定要減低政府支出，包括「經常開支」及基建項目等「非經常性開支」，否則香港永遠走不出結構性財赤。

曾俊華又憶述，為香港「睇住盤數」的財政司長，最常會被罵是「守財奴」，稱經常被批評為何要在庫房留這麼多錢，相信多年後，市民現時終於明白「歷任掌櫃」的用意。