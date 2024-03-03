垃圾徵費︱逾半劏房戶不了解實際操作　社協：執法期應延至明年4月 (16:08)

社協於2024年2月期間，訪問306名低收入劣居所租客，包括劏房、板間房、床位、天台屋等，了解他們對垃圾徵費的意見。結果顯示， 57.2%受訪者支持於劏房集中的街道放置大型綠色垃圾箱，43.5%受訪者支持垃圾徵費分階段實施，將單楝式及三無大廈的適應及執法期延長至一年後實施，另有43.1%受訪者贊成「一袋多用」，要求商店將散裝單個指定袋代替塑膠購物袋。

調查亦指，雖逾七成受訪者表示會配合政策減少製造家居垃圾，但55.9%受訪者表示會集合多於一天的垃圾才棄置，24.2%受訪者會將廚餘倒入廁所馬桶，以減少垃圾袋的使用及丟垃圾的頻率。社協擔心，這反而引起家居衛生問題及大廈喉管倒塞等問題，增加大廈維修成本。

社協建議第一階段為今年4月1日在各政府部門及樓宇「先行先試」垃圾徵費，第二階段由今年8月1日起於公屋、居屋、綠置居和私人大型屋苑，第三階段於今年12月1日起於單楝式樓宇、過渡性房屋試行，待政府於三個階段試行汲取經驗後，才劏房密集的地區試行。