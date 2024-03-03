陳茂波：推動旅遊　5月將舉辦第一季煙火匯演 (13:14)

另外，他在出席無綫電視節目《講清講楚》又指，預算案推算本港在2025至26年的經濟增長約3.1%，承認預測保守，但指香港的創科已發展幾年，生態開始蓬勃，相信會陸續在就業等方面見到成效，有不少企業已落戶河套深港科技創新合作區。

被問到樓市全面「撤辣」令市場熾熱，在未有足夠造地和房屋供應前，市民是否要繼續捱貴樓，他指，目前公營房屋供應雖「頭輕尾重」，但私營房屋供應充足，而且北部都會區也在全力推進，而樓市「撤辣」是考慮到現時房屋供求相對平衡，而交椅洲人工島項目則需時進行技術和財務研究。

陳茂波同日亦發表網誌指，過去數天已相繼有團體表示有興趣贊助煙火匯演活動，也有餐飲及零售商正籌備新一輪的宣傳活動，希望趁機加強促銷推廣。他指，因應市民及旅客消費模式的轉變，希望透過一系列的不同措施，打造更多獨特的旅遊亮點，讓訪港旅客及市民有更豐富多元的旅遊體驗，「留得耐一啲、使錢盡情啲」，刺激本港日夜市道。

陳茂波指，在息率高企及地緣政局持續緊張下，資產市場持續疲弱，而市民及旅客的消費模式轉變，令零售及餐飲業承受一定的壓力，因此整份《財政預算案》的三條主線為如何穩住市場短期信心、強化長期經濟發展的策略部署，以及確保公共財政的穩健及可持續性。

陳茂波指，在國際貿易中心方面，以建構香港為「跨國供應鏈管理中心」的目標，鍳於內地生產商產業鏈有向海外延伸的趨勢，香港將支援這些企業拓展海外業務，推動設立一站式窗口，整合各環節的資源，並主動出擊，讓這些企業可全面利用香港作為管理離岸貿易及跨國供應鏈的中心，更有效地開拓海外新市場。