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甯漢豪：技術工人培訓名額目標提升至每年最少1.2萬個 (11:49)

為增加建造業人手，發展局長甯漢豪在網誌表示，會繼續多管齊下，與建造業議會合作及業界緊密合作，包括加強培訓力度，將2023/24學年至2027/28學年的建造業技術工人培訓名額目標，由2021/22學年的6,000個增加至每學年最少12,000個；而2023/24學年實際上已提供15,700個名額，遠比目標為多。

發展局總助理秘書長（工務）陳敬德表示，在培訓質素方面，政府於培訓課程加入安全訓練及創科元素，包括學習使用「建築信息模擬」（BIM）和應用「組裝合成」建築法（MiC），並加強推廣，鼓勵業界更廣泛採用創新科技，提升生產力。他說，在勞動力供應方面，政府會繼續全方位尋覓人才，吸引更多新人和轉職人士入行。

另外，陳敬德說，發展局聯同議會等推出「一專多能」課程，協助工人提升技術的同時，學多一門手藝，從而增加工作機會，亦令人力調配更靈活，幫助舒緩業界人手需求。

建造業議會執行總監鄭定寕表示，議會現時有兩項合作培訓計劃，包括與承建商合作的「先聘請、後培訓」在職培訓課程，由承建商先聘請學員在其工地工作，培訓則由承建商和議會合作提供，學員完成培訓後，會獲安排參加工藝測試，取得中工或大工資格；另一項是由議會與工會等培訓機構合作的「技術提升課程」，以提升現職工人成為中工或大工。

相關字詞﹕編輯推介 建造業 發展局 甯漢豪

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