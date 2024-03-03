楊潤雄冀今年訪港人次超預期　不追求高於某年數字 (10:54)

香港旅遊發展局預測今年有4600萬人次訪港，每名過夜旅客平均消費約5800元。文化體育及旅遊局長楊潤雄今早（3日）於商台《政好星期天》表示，本港正推行盛事經濟，相信可吸引旅客，期望最終訪港人次可多於4600萬，但他稱，現時難以就旅客逗留日數或平均消費額等設定績效指標，相信需要一至兩年時間去觀察疫後旅客消費趨勢及政府推出不同旅遊方案的效果，不會追求高於某一年的旅客數字。
楊潤雄說，自香港開關以來，旅遊業恢復得好，訪港旅客量已大致復蘇，其中以來自內地及東南亞訪港客量恢復得最好，歐美市場則較不穩定，未來會多向中東及歐美市場推廣宣傳。對於政府推出不同盛事吸引旅客，楊潤雄說，會做好盛事活動之間的協調工作，同時與零售、酒店及餐飲業界互相配合，推出針對不同客群的套餐。
楊潤雄又表示，正與旅發局籌備「禮貌運動」，會與民政及青年事務局、教育局合作，希望可在社區及不同行業廣泛宣傳，培養社會質素、人與人之間互相尊重幫助，亦提升社會好客之道；另亦會針對服務業推出優質服務計劃，本月會伙拍電視台推出「真人騷」節目。
《財政預算案》提出會推動以「城市漫步」等為主題的沉浸式深度遊，楊潤雄稱，旅客現時來港後不只會到傳統的旅遊景點，亦會走入社區，當局將會更多宣傳各區地區特色，舉例會在中西區一些舊建築前貼上簡介，介紹不同地點的歷史等。
另外，楊潤雄說會多向外宣傳大灣區一程多站，當局亦將走訪各大灣區城市，商討制訂大灣區旅遊路線，稱大灣區城市各有特色，可以提供予旅客的旅遊經驗各有不同，若可吸引旅客一程多站，「其實就等於香港多咗景點」。他說，大灣區各城市有共同意願，但過境安排等方便旅客的細節仍有待商討。