楊潤雄冀今年訪港人次超預期　不追求高於某年數字 (10:54)

楊潤雄說，自香港開關以來，旅遊業恢復得好，訪港旅客量已大致復蘇，其中以來自內地及東南亞訪港客量恢復得最好，歐美市場則較不穩定，未來會多向中東及歐美市場推廣宣傳。對於政府推出不同盛事吸引旅客，楊潤雄說，會做好盛事活動之間的協調工作，同時與零售、酒店及餐飲業界互相配合，推出針對不同客群的套餐。

楊潤雄又表示，正與旅發局籌備「禮貌運動」，會與民政及青年事務局、教育局合作，希望可在社區及不同行業廣泛宣傳，培養社會質素、人與人之間互相尊重幫助，亦提升社會好客之道；另亦會針對服務業推出優質服務計劃，本月會伙拍電視台推出「真人騷」節目。

《財政預算案》提出會推動以「城市漫步」等為主題的沉浸式深度遊，楊潤雄稱，旅客現時來港後不只會到傳統的旅遊景點，亦會走入社區，當局將會更多宣傳各區地區特色，舉例會在中西區一些舊建築前貼上簡介，介紹不同地點的歷史等。

另外，楊潤雄說會多向外宣傳大灣區一程多站，當局亦將走訪各大灣區城市，商討制訂大灣區旅遊路線，稱大灣區城市各有特色，可以提供予旅客的旅遊經驗各有不同，若可吸引旅客一程多站，「其實就等於香港多咗景點」。他說，大灣區各城市有共同意願，但過境安排等方便旅客的細節仍有待商討。