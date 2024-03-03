甯漢豪：造地決心不變　冀在本屆政府任內開展交椅洲填海工程 (10:54)

甯漢豪今早（3日）出席商業電台節目《政好星期天》時指，交椅洲人工島是一項投資，政府不會不顧及投資回報，也不會採用獨沽一味的融資方案，會確保不同人可參與融資，以及項目主導權在於政府。對於有意見認為毋須透過交椅洲人工島造地，建議以回收棕地等方式代替，她強調，交椅洲是「策略位置」，位於香港中間，若建鐵路後，可連接香港島及北部都會區。

新一份《財政預算案》宣布樓市全面「撤辣」，甯漢豪預料，未來5年將會造出可承載8萬個私營房屋單位的土地，亦陸續有土地和房屋推出，房屋的供求距離將會收窄，不會供不應求，市民毋須擔心「撤辣」後樓市熾熱以致樓價飆升。她亦認為樓市恢復活力是好事。

至於維港海濱將以試點形式引入餐飲，甯漢豪透露，會有短、中、長計劃，短期計劃為今年內會有「潮食智能售賣點」，以機械人售賣特色飲食，如棉花糖和沙冰，讓市民可以打卡，亦將陸續在今年和明年陸續在海濱長廊引入餐廳和小食亭，另外將會在今年內展開紅磡和灣仔北海濱長廊的用途方案。