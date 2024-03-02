明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

薄鳧林牧場書墟活動「場地問題」突取消 分享會嘉賓：無交代原因 (22:06)

由獨立出版社、二手書店及多位售賣小誌及插畫等檔主參與，在薄鳧林牧場舉辦的「薄扶林書墟」計劃原定於今日（2日）及明日（3日）舉行，市民可免費進場，場內有書墟攤位、分享會、工作坊及導賞團等。不過主辦方薄鳧林牧場在網頁宣布，由於場地設備意外故障，取消周末舉行的所有活動及導賞團。

本報向薄鳧林牧場查詢會否設備故障細節及會否安排補辦等，薄鳧林牧場團隊今日回覆表示，由於埸地問題，及忙於應對活動取消的種種跟進，希望諒解。本報下午到薄鳧林牧場，發現場地關閉，門外通告寫有：「薄鳧林牧場2/3及3/3暫停開放通知 薄扶林書墟及所有活動取消。」

該牧場為發展局第四期活化歷史建築伙伴計劃項目，發展局口頭回應指，無份舉辦該活動，沒有回應。

獨立出版社「字字研究所」是書攤單位之一，而其店長呂嘉俊原擔任嘉賓出席分享會，與參加者分享「從蛋撻菠蘿油看香港外來食物的演變」，內容大概是從日常的食物探討香港歷史、口味、移民等。呂嘉俊曾是壹傳媒雜誌《飲食男女》執行編輯，被問到活動取消是否於過去背景有關，呂回覆表示，沒有特別去想，又指「即使做書店或出版都已經可能有事，不論以前做過甚麼」。他又表示，主辦方周四通知他活動取消，但沒有說原因；即使重辦他亦不打算參與，因現在出版和書店這麼困難，「總不能花太多時間和心力去做一些徒勞無功的事」。

相關字詞﹕薄鳧林牧場

上 / 下一篇新聞