薄鳧林牧場書墟活動「場地問題」突取消 分享會嘉賓：無交代原因 (22:06)

本報向薄鳧林牧場查詢會否設備故障細節及會否安排補辦等，薄鳧林牧場團隊今日回覆表示，由於埸地問題，及忙於應對活動取消的種種跟進，希望諒解。本報下午到薄鳧林牧場，發現場地關閉，門外通告寫有：「薄鳧林牧場2/3及3/3暫停開放通知 薄扶林書墟及所有活動取消。」

該牧場為發展局第四期活化歷史建築伙伴計劃項目，發展局口頭回應指，無份舉辦該活動，沒有回應。

獨立出版社「字字研究所」是書攤單位之一，而其店長呂嘉俊原擔任嘉賓出席分享會，與參加者分享「從蛋撻菠蘿油看香港外來食物的演變」，內容大概是從日常的食物探討香港歷史、口味、移民等。呂嘉俊曾是壹傳媒雜誌《飲食男女》執行編輯，被問到活動取消是否於過去背景有關，呂回覆表示，沒有特別去想，又指「即使做書店或出版都已經可能有事，不論以前做過甚麼」。他又表示，主辦方周四通知他活動取消，但沒有說原因；即使重辦他亦不打算參與，因現在出版和書店這麼困難，「總不能花太多時間和心力去做一些徒勞無功的事」。