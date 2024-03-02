網傳被制裁律政人員辭職　律政司：制裁名單出現前已請辭 (17:42)

​律政司今午（2日）發新聞稿，指留意到社交媒體上流傳一段有關一名律政司檢控人員最近離職的消息，該貼文刻意提及該名人員出現在美國國會議員在去年11月1日威脅作出所謂制裁名單上。律政司一向不會對個別員工動向作評論。然而，為以正視聽，律政司指出該名人員在去年9月，即上述名單出現前已經請辭。律政司重申，所有同事均一如既往無畏無懼履行職務，維護香港的法治。外國政客對律政司同僚作出違反國際法的制裁威脅，只會令大家更堅決落實維護國家安全的義務和責任。

早前被裁定襲警罪成的美籍律師Samuel Bickett昨晚（1日）於社交平台X（前稱Twitter）引述香港律政司內部電郵指，高級助理刑事檢控專員陳淑文（Alice Chan Shook-man）已經辭職，結束她在律政司28年的職業生涯。Samuel Bickett表示陳淑文早前被列入美國國會制裁香港官員的法案名單，她是該名單上49人中第一位宣佈辭職的人士。Samuel Bickett指不知道陳淑文辭職的原因及正式請辭的日期。由於陳已辭職，而且相對少參與國安案件，她的名字是否會從制裁名單上移除，或會引起爭議。