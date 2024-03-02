馮祥記清盤 孫玉菡指120人受僱 勞工處設專線接求助 (17:36)

孫玉菡指，受影響員工可聯絡勞資關係科專線作諮詢或求助。他又指，如受影響員工可申請破欠基金補障，並指破欠基金申請程序暢順，可在較短時間處理欠薪或遣散費的申索。

本報昨報道，有業界人士指不排除有其他建築商步馮祥記後塵。問及如何應對，孫玉菡回應稱，無論什麼行業，若有工友被欠薪或拿不到遣散費，均可通過破欠基金得到補助，「這個大家可以放心。」

香港建造業總工會表示，暫收到20多名工人及約20間分判商和建築公司求助。該會權益及投訴主任吳偉樑稱，有供應雲石公司早年被拖欠60萬，至昨日才知悉馮祥記清盤；另有負責紮鐵釘板的公司被拖欠6000多萬元工程費。他稱現時仍在統計金額，但預料馮祥記欠款超過逾一億元。

香港社福界心連心大行動（下稱「心連心」）聯同勞工及福利局、社會福利署及營辦的24間精神健康綜合社區中心（ICCMWs）的11間社福機構，將於2024年3月2日在東蒲舉行『「心連心」精神健康綜合社區中心（ICCMWs）聯合開放周啟動禮』，為24間ICCMW各自在3月5日至18日舉辦的開放周掀開序幕。

孫玉菡指為活動啟動禮致辭時表示，現時家長/親屬資源中心只有其中一間有為精神復元人士提供服務，明年將會增加4間中心提供相關服務，當局會繼續與社福界合作，將精神健康服務「做好、做齊、做足」。