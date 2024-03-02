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孫東：有信心明年新型工業研發開支佔GDP達1.3% (16:49)

對於2025年新型工業本地研發總開支比率佔GDP達1.3%，創新科技及工業局長孫東稱有信心，甚至能超過這目標，他稱2022年相關開支佔GDP達1.07%，令人喜出望外，同時政府在過去一年多投放不少資源在創科，預計日後資金落地後將產生效果。他指未來發展關鍵在於業界參與，舉例現時政府在創科的投入佔市場53%，但鄰近深圳及廣州政府的投入只有1成，其餘9成為企業參與。

另外，《財政預算案》提及本月將有十多間重點企業會與引進辦簽署意向書，孫東今早在商台《政經星期六》表示，企業範疇主要為生命健康科技、人工智能與數據科學、先進製造與新能源科技等。生命健康科技方面不少為具潛力的海外企業，因海外公司冀透過本港進軍內地，加上本港醫療發展成熟具優勢，舉例臨牀數據獲國際認可吸引企業來港研發。

至於預算案增撥20億元支持「InnoHK」創新香港研發平台進駐河套，孫東指河套是「一國兩制連接最近的地方」，同時享受兩地優勢。他稱未來河套區會為人員、資金、訊息和物流提供便捷的過關途經，舉例希望河套機構能在生物樣品過境有更大便捷空間，以及通過「點對點」和白名單制令行業間的個人數據過境。出入境方面，他稱當局計劃在深圳河建兩座橋樑，以及設白名單令園區內相關人員使用。

預算案又提出撥款60億元設立生命健康研發院，孫東指希望設立不超過3間具有系統的研究院，聚集國際頂尖人才，為日後成立國家級實驗室作準備。他稱，以往本港源投放較分散，沒有統一平台以致全球傑出的科學家沒有來港，變相選擇到鄰近地區發展。

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