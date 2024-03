23條立法︳張炳良指外界對23條立法恐懼源於不理解 (15:03)

《基本法》23條立法將於今年內進行,前運輸及房屋局長張炳良今指,外界對23條立法的恐懼是來自於未知的事物(Fear is the fear of the unknown),強調23條立法屬特區的憲制責任,環顧世界亦有類似法例,每個國家或城市亦會有其版本的國家安全法例,認為社會各界應扮演好其角色,令法例在良好的規範。