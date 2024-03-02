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23條立法︳張炳良指外界對23條立法恐懼源於不理解 (15:03)

《基本法》23條立法將於今年內進行，前運輸及房屋局長張炳良今指，外界對23條立法的恐懼是來自於未知的事物（Fear is the fear of the unknown），強調23條立法屬特區的憲制責任，環顧世界亦有類似法例，每個國家或城市亦會有其版本的國家安全法例，認為社會各界應扮演好其角色，令法例在良好的規範。

張炳良今在科大及教大合辦的講座表示，海外就國家安全訂立相關法例，不少國家並非看待為嚴重的問題（big issue），引述美國在911事件後亦推出愛國者立法，亦並非具爭議性。他認為以往本港未有相關法例，再加上現時的政治環境，以令人有所疑慮（people begin to wonder），舉例現時法庭未有相關案例，律師亦未必肯定應如何解讀相關法例，故冀社會各界扮演好其角色，令法例在良好規範執行。

與會的教大大中華地區研究榮譽社會科學學士課程主任伍鳳嫦稱，政府需加強解釋立法內容，她引述有海外大學的學者表示，他們會有一個風險評估的清單，衡量那些大學可合作、需要注意或應避免合作，而香港的大學已在需要注意的名單（watch list）上，認為政府應加強解釋法例。

主持講座的外籍學者、科大跨學科學院副院長穆綺蘭表示，憂慮與海外合作會否被視為觸犯相關法例，該部分未釐清令她與一些學術合作夥伴感到「不確定性」（uncertainty）。

在場的立法會議員洪雯其後表示，有關海外大學名單有待確認真偽，而國家安全相關法例理應可允許客觀學術研究；又稱愛國是道德問題，不可與法律混為一談，「而家有少少撈亂，嚇親咗社會」，亦因此令海外學者有疑慮。

相關字詞﹕編輯推介 23條立法 張炳良 伍鳳嫦 穆綺蘭

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