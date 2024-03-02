指政府現時管治較往時容易 張炳良提醒當局注意凝聚社會共識難度 (13:23)

張炳良今出席教大與科大合辦的「大變局下的公共政策：政治、行政與民間社會」講座，他發言時認為近日公布的財政預算案「撤辣」是「講得通」，稱現時市場需求與當年不同，亦指並非撤辣後便會令市場立即反彈，強調市場受息口等多個因素影響，外界也不應解讀將印花稅等「辣招」為過去數年的造成香港市場近一兩年不濟的主因 。

張炳良擔任運房局長的任內，曾於2012、2016年兩度「加辣」，張表示當年設置「辣招」，便已宣示政策屬「非常時期的非常措施」，現時整個社會的經濟狀況、市場需求與當時有所不同。他又指，措施會影響有逼切需求買樓的人士，因成本下降同時又基於有逼切需求，或會因而考慮買樓。至於會否刺激樓市，令政府加快賣地，張補充指政府賣地並非單純為錢，當賣地價格上升便會帶動市場價格上升，賣地價格下跌亦會有其他連鎖效應，相信政府會小心評估。

另外，財政司長陳茂波早前提及推遲交椅洲人工島計劃，張炳良早前在本報撰文，認為北部都會區及人工島計劃同時進行或會構成政府的財政壓力，張炳亮今說文章是從財政角度考慮，發展人工島需大量資金，即使政府借貸，私人市場會否願意支持政府，亦「視乎他們看到的回報是怎麼樣」，加上成本還在演變當中，財政上是否負擔得到是「一個真正的問題」，故認為政府因此在時間上作出調校。惟他強調考慮未來住屋需求，仍應積極思考人工島計劃。