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8人涉中環「和你Lunch」暴動罪成囚33至45個月 法官：早有策劃準備 (13:06)

2019年11月12日中環「和你lunch」示威，28人被控暴動分拆三案，最後一批被告涉及ViuTV前演員等8人罪成，今（2日）在區院判囚2年9個月及3年9個月。暫委法官彭亮廷指，示威者破壞公物及擲汽油彈，案情屬於嚴重，但接納被告犯案與其良好性格不符，部分人或失去社工、放射治療師和教師等專業資格，故酌情減刑。其中一名懷孕女被告上月獄中產子，丈夫今抱著嬰兒到庭。

被告為早前擔任演員的吳智杰（現年29歲，下同）、廚師陳維聰（29歲）、髮型師陳敦涵（26歲）、社工李晁鋒（28歲）、售貨員蔡綺洛（27歲）、美容師林梅嘩（27歲）、放射治療師陳灝良（27歲）及教師梁升彥（28歲）。

法官引述求情稱，蔡還押期間發現意外懷孕，上月下旬誕下嬰兒；蔡的父母離異，她跟隨患病的母親生活。蔡表明認罪並撤銷保釋翌日，父親因工業意外去世，她認為父親擔心自己分神而身亡，感到愧疚。至於吳智杰事後遭經理人公司解約，難以重返演戲路途；欲投身教育界的梁升彥在中學任教一年多後因本案請辭，開辦教育中心為基層學童補習。

法官判刑指，案發中環設有多間銀行，暴動持續逾三小時，過百名示威者在畢打街與德輔道中堵路、高叫光時口號、破壞雙層巴士、投擲汽油彈和縱火，亦與警方對峙。現場發現的改裝金屬釘反映事件早有策劃預備，各被告分別身穿黑衫和攜有槌子、生理鹽水等物品，法官推論他們可走上前線，或至少可補給物資，不認同辯方稱被告只逗留現場。

法官以監禁4年為量刑基準，陳維聰、蔡綺洛及林梅嘩3人承認暴動罪，可獲扣減三分一刑期。此外，法官接納全部被告犯案和性格不符，候審4年來飽受煎熬，亦失去工作，再酌情減刑3個月。陳維聰、蔡及林終判囚2年9個月，餘下5人就暴動罪判囚3年9個月，另涉蒙面物品罪判囚6周，同期執行。

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