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財政預算案2024｜陳茂波：撤辣後倘市場熾熱將有預案應對 (12:17)

《財政預算案》宣布全面撤銷樓市「辣招」，住宅物業交易毋須再付買家印花稅、新住宅印花稅和額外印花稅。財政司長陳茂波表示，高息口和地緣政治壓力仍然存在，政府「全面撤辣」是希望創造環境，稱倘樓市一旦過於熾熱，政府會有預案。

陳茂波今早在商台《政經星期六》指，他稱，近年以美國為首西方國家打壓及「唱衰」香港，對市場氣氛和資金流向造成影響，認為「悲觀情緒被不必要放大」；加上考慮到現時樓市供應量充足，未來3至4年一手樓約有11萬供應量，認為當年引入的「辣招」可退場。他又稱，倘市場過度熾熱和出現人為干預會隨時調整措施。

被問到倘發展商不積極出售單位而影響樓價，陳茂波稱政府全盤掌控個別發展商的建造和落成量，而在極端情況下可考慮引入空置稅，但現時「遠遠未需要，未出現這情況」，稱會持續監控市場情況作不同預案，同時持續推地，舉例推出規模較細的地，可讓中小型發展商「入場」增加競爭。

至於預算案亦提出擴大發債金額，各年度發債950億至1350億元不等。陳茂波在港台節目《星期六問責》指發債目的為投資未來，借助市場資金按計劃發展北部都會區，若幾年後收支回復平衡和盈餘便還款，目前借貸佔GDP比率介乎9%至13%，在全球先進經濟體而言屬偏低及穩健水平。 

除了每年發債，政府需每年償還早前發債款項，下年度需還款242億元，其後4個年度每年還款預算金額逐年遞增，由448億元增至1079億元，至2028/29年度所需還款額將多於發債收入。陳茂波稱不會出現類似情況，他解釋現時息口較高故選擇發短期債，預計兩三年後利息有所回落，屆時再發債就會便宜。他又指雖然表面發債金額龐大，但實質政府平均每年只動用數百億，借貸比率仍然很低。

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