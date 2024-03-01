九巴購十輛英國電巴料上半年投入服務 (18:15)

是次10輛ADL電巴型號為「Enviro500EV」，為九巴繼內地製車廠比亞迪B12D後，引入的第二款純電動雙層巴士。該電巴使用英國製造商ADL原廠電池，其餘大部分零件為歐洲品牌，組裝則在內地完成。電池設「水冷系統」及「電池管理系統」，可監察電池狀態及溫度等，延長電池壽命，車頂亦設太陽能薄膜，一旦車廂內溫度達30度，會使用太陽能供電予冷風系統。

九巴指，ADL電巴與比亞迪電巴一樣，充電約2小時可行駛300公里，但由於3組電池放置放在車頭輪椅位附近位置、樓梯底等，與比亞迪放車尾不同，下層可較比亞迪放置多10個坐位，有27個座位，上層則可坐55人，企位則有40個，較比亞迪少3個，整體而言可載122人，為全港載客量最高的新能源巴士。在外觀設計及設備上，ADL電巴繼續以電光綠色為主色，車內設雙輪椅泊位，並有免費5G Wifi，亦用上仿木地板，與大地色系座椅顏色相襯。

被問到現時九巴於港島並無車廠，於港島線投入電巴萬一要中途充電如何處理，九巴則重申參考現有比亞迪電巴營運數據，部分路線可行走400公里，認為電巴充一次電可滿足全日營運需要。

至於未來車隊內ADL電巴及比亞迪電巴各自佔比為多少，九巴稱暫未設比例，需再觀察營運數據，又稱一向不會側重購入某一牌子，因需分散風險，維持穩定安全服務；而兩牌子雙層電巴的造價相若，整體而言雙層電巴造價較傳統巴士貴一半以上，長遠維修費用則以電巴較低。九巴說，連同最新引入的10輛ADL電巴，九巴車隊將有82部電動巴士，當中68部為自資購買，九巴不希望將發展電巴成本轉嫁消費者，但發展電巴長遠在財政上會構成額外負擔，故未來會購入多少電巴，視乎財政上的可持續性，盼政府可提供資助。

城巴除了引入雙層電巴，亦發展氫巴，近日已投入服務。九巴稱，除電巴外，暫未有意發展其他新能源巴士，認為集中精力發展一種新能源巴士更具成本效益。