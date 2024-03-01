海關大規模打擊私煙　兩周拘逾500人檢1600萬支煙 (17:50)

海關鐵路及渡輪口岸科副總指揮官歐陽文政表示，今年2月19日起，海關於機場、港口、陸路、鐵路、渡輪管制站展開行動，截至2月28日，海關在各口岸檢控17名介乎27至80歲入境旅客，並檢獲超過1.2萬支未完稅香煙、40克雪茄，市值共4.2萬元，應課稅值約3.2萬元。同時，海關向481名介乎18至83歲的入境旅客作出有代價地就罪行不予檢控的安排，即以罰款代替訴訟，涉及約7.8萬支煙、1720克雪茄、400克製成煙草，市值約27萬元，應課稅值約20萬元，總罰款約200萬元。行動中，海關發現旅客為偷運私煙，利用不同手法收藏，例如有旅客將私煙藏在腰間再用衣服掩飾、用特製腰封收藏超過1000支煙、藏在緊身褲褲管、背囊等，手法層出不窮。

歐陽文政根據相關案例，引述去年法庭處理同類案件時，最高判罰款2萬元、監禁3個月。至於以罰款取代訴訟的處理方法，根據法例，涉案人士要繳交未完稅貨品的5倍稅及2000元定額罰款。政府日前宣佈加煙草稅，代表罰款增加，如市民帶多1條（200支煙）入境本港又無申報，要罰款5306元。

海關稅收罪案調查科監督劉良智表示，海關2月22日於葵涌貨櫃碼頭檢查一個由阿聯酋抵港、報稱載有塑膠盒及滑鼠墊的40呎貨櫃，發現內藏420萬支未完稅香煙，估計市值1500萬元，應課稅值1000萬元。初步相信該批私煙主要流入本地市場。同日傍晚，海關人員突擊搜查一個位於屯門的露天停車場內一輛中型貨車和一個貨櫃，分別檢獲320萬及540萬支懷疑私煙，估計市值共3200萬元，應課稅值2100萬元。關員即場拘捕一名26歲男子，他現在已獲准保釋候查。

另外，關員2月21日在深水埗搜查一個劏房單位，檢獲35萬支懷疑私煙，市值130萬元，應課稅值86萬元，拘捕一名53歲女子，涉嫌租用該單位儲存私煙，估計該批私煙供應西九龍一帶。劉良智說，以往不法分子利用新界偏僻地方例如鐵皮屋作儲存倉，但最近多了利用劏房及迷你倉收藏私煙，而且為了減低損失，不法分子都由集中儲存改成分散儲存。

至於販賣零售方面，行動期間，海關共拘捕30男5女，其中25人為買家，10人為賣家，大部分被捕人是買少量私煙自用的市民。劉良智提醒，買賣私煙均屬違法，有機會留下案底，影響終身。另外，為加強對報販宣傳反私煙，關員已經向近300個報販派傳單，提醒切勿售賣來歷不明香煙。